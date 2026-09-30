Σαν σήμερα το 1888, τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου, το ανατολικό Λονδίνο ξυπνά με δύο ακόμη γυναίκες νεκρές. Η Ελίζαμπεθ Στράιντ και η Κάθριν Ήντοους δολοφονούνται με διαφορά μικρότερη της μίας ώρας, σε δύο διαφορετικά σημεία. Η νύχτα θα μείνει στην ιστορία των εγκλημάτων του Τζακ του Αντεροβγάλτη ως το περίφημο «Double Event».

Η πρώτη δολοφονία γίνεται στην Berner Street, στο σημερινό ανατολικό Λονδίνο. Περίπου στις 00:35, αστυνομικός βλέπει τη 44χρονη Στράιντ να συνομιλεί με έναν άνδρα. Δέκα λεπτά αργότερα, ένας άλλος μάρτυρας υποστηρίζει ότι είδε έναν άνδρα να την αρπάζει και να τη ρίχνει στο έδαφος.

Λίγο πριν από τη μία, όλα φαίνονται ακόμη ήσυχα. Στις 01:00, ο Louis Diemschutz μπαίνει με το κάρο του στην αυλή Dutfield’s Yard. Το άλογό του ξαφνικά σταματά και αρνείται να προχωρήσει. Στο σκοτάδι, ο Diemschutz διακρίνει κάτι στο έδαφος. Ανάβει ένα σπίρτο και βλέπει μια γυναίκα πεσμένη. Είναι η Στράιντ, με κομμένο τον λαιμό. Το σώμα της είναι ακόμη ζεστό.

Εδώ βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες απορίες της υπόθεσης. Σε αντίθεση με άλλα θύματα που αποδόθηκαν στον Αντεροβγάλτη, το σώμα της Στράιντ δεν είχε υποστεί τους εκτεταμένους ακρωτηριασμούς που χαρακτήριζαν τα εγκλήματα. Μία από τις θεωρίες που διατυπώθηκαν αργότερα είναι ότι ο δολοφόνος διακόπηκε και αναγκάστηκε να φύγει. Αυτό όμως παραμένει υπόθεση — όπως παραμένει αμφισβητούμενο ακόμη και αν η Στράιντ ήταν πράγματι θύμα του ίδιου δράστη.

Αν όμως ο δολοφόνος είχε διακοπεί, η συνέχεια της νύχτας είναι ανατριχιαστική.

Περίπου στις 01:35, η Κάθριν Ήντοους εμφανίζεται ζωντανή κοντά στη Mitre Square μαζί με έναν άγνωστο άνδρα. Δέκα λεπτά αργότερα, στις 01:45, ο αστυνομικός Edward Watkins βρίσκει το πτώμα της στην πλατεία.

Η Ήντοους είχε δολοφονηθεί και ακρωτηριαστεί με πολύ μεγαλύτερη αγριότητα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε συλληφθεί επειδή ήταν μεθυσμένη και κρατήθηκε μέχρι να συνέλθει. Αφέθηκε ελεύθερη περίπου στη μία τα ξημερώματα. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα ήταν νεκρή.

Η Στράιντ και η Ήντοους συγκαταλέγονται στις λεγόμενες «Canonical Five», τις πέντε δολοφονίες που παραδοσιακά αποδίδονται στον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Ωστόσο, περισσότερο από έναν αιώνα μετά, ούτε η ταυτότητα του δράστη ούτε ο ακριβής αριθμός των θυμάτων του έχουν αποδειχθεί οριστικά.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο παράξενη κληρονομιά εκείνης της νύχτας: μέσα σε περίπου 45 λεπτά, δύο γυναίκες δολοφονήθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου — και 138 χρόνια αργότερα εξακολουθούμε να μη γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος τις σκότωσε.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1520: Ο Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής γίνεται σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγκαινιάζοντας μια βασιλεία 46 ετών, κατά την οποία η αυτοκρατορία φτάνει στο απόγειο της στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος της.

1636: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές, 525 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και περίπου 1.500 τραυματίζονται.

1791: Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη ο «Μαγικός Αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μία από τις διασημότερες όπερες στην ιστορία της κλασικής μουσικής.

1876: Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου εγκρίνει τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δημιουργώντας έναν θεσμό που θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

1888: Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης δολοφονεί μέσα στην ίδια νύχτα την Ελίζαμπεθ Στράιντ και την Κάθριν Ήντοους στο Λονδίνο, στο περίφημο «double event» της ανεξιχνίαστης σειράς εγκλημάτων.

1938: Υπογράφεται η Συμφωνία του Μονάχου από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, χωρίς συμμετοχή της Τσεχοσλοβακίας. Η Σουδητία παραχωρείται στη ναζιστική Γερμανία, σε μία από τις χαρακτηριστικότερες εκφράσεις της πολιτικής κατευνασμού απέναντι στον Χίτλερ.

1941: Ολοκληρώνεται η διήμερη σφαγή στο Μπάμπι Γιαρ, κοντά στο Κίεβο. Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, γερμανικές μονάδες SS και αστυνομίας, με συνεργάτες τους, δολοφονούν 33.771 Εβραίους, σε μία από τις μεγαλύτερες μαζικές εκτελέσεις του Ολοκαυτώματος.

1962: Ο Τζέιμς Μέρεντιθ γίνεται ο πρώτος μαύρος φοιτητής που γίνεται δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, εν μέσω βίαιων ταραχών. Η υπόθεση αποτελεί ορόσημο στον αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού στις ΗΠΑ.

1968: Στο Δερβένι Κορινθίας σημειώνεται μία από τις φονικότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα, όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούονται, με αποτέλεσμα 34 νεκρούς και 125 τραυματίες.

1982: Το εμπορικό πλοίο «Παναγιώτης», που μετέφερε λαθραία τσιγάρα, προσαράζει σε απομονωμένη ακτή της Ζακύνθου. Το κουφάρι του πλοίου θα χαρίσει αργότερα στην παραλία το όνομα «Ναυάγιο» και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Ελλάδας.

1983: Ο Γιώργος Νταλάρας εμφανίζεται στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σε μια συναυλία-ορόσημο που σηματοδοτεί την είσοδο της ελληνικής μουσικής στην εποχή των μεγάλων σταδίων.

Γεννήσεις

1924 – Νίκος Ρίζος, Έλληνας ηθοποιός, από τους πιο αγαπημένους κωμικούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Γεννήθηκε στην Άρτα και πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο στα τέλη της δεκαετίας του ’40, ενώ γρήγορα κέρδισε το κοινό με την εκφραστικότητα, το χιούμορ και την αμεσότητά του. Στον κινηματογράφο έπαιξε σε εκατοντάδες ταινίες, συνήθως στον ρόλο του «μικροκαμωμένου αλλά δυναμικού» ήρωα, αφήνοντας ατάκες που έμειναν κλασικές. Το 1959 δημιούργησε θίασο με τον Κώστα Χατζηχρήστο και τον Γιάννη Γκιωνάκη, γνωρίζοντας μεγάλες επιτυχίες. Η χαρακτηριστική φιγούρα και το πηγαίο του ταλέντο τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες ηθοποιούς.

1924 – Τρούμαν Καπότε (Truman Capote), Αμερικανός συγγραφέας, δημοσιογράφος και σεναριογράφος, με ιδιαίτερο ύφος που συνδύαζε τη λογοτεχνία με την κοινωνική παρατήρηση. Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και έγινε διεθνώς γνωστός με το «Εν ψυχρώ» (In Cold Blood, 1966), ένα από τα πρώτα δείγματα «non-fiction novel», όπου πραγματικά εγκλήματα παρουσιάζονται με λογοτεχνική αφήγηση. Η νουβέλα του «Πρόγευμα στο Τίφανις» (Breakfast at Tiffany’s, 1958) άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ποπ κουλτούρα, ιδιαίτερα μετά τη μεταφορά της στον κινηματογράφο με την Όντρεϊ Χέπμπορν (1961). Κοσμική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έζησε ανάμεσα στη δόξα και την αυτοκαταστροφή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη λογοτεχνία του 20ού αιώνα.

1937 – Γιάννης Βόγλης, Έλληνας ηθοποιός με ξεχωριστή παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη, γρήγορα ξεχωρίζοντας για το ταλέντο του. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο και μεγάλους σκηνοθέτες, συμμετέχοντας σε σπουδαίες παραστάσεις. Στον κινηματογράφο καθιερώθηκε με την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» (1968), όπου η ερμηνεία του άφησε εποχή. Διακρίθηκε για το πάθος, τη βαθιά φωνή και τη στιβαρή σκηνική του παρουσία, υπηρετώντας με συνέπεια την τέχνη της υποκριτικής για δεκαετίες. Αγαπήθηκε από το κοινό και παραμένει μια εμβληματική μορφή του ελληνικού θεάτρου και σινεμά.

1964 – Μόνικα Μπελούτσι (Monica Bellucci), Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο, σύμβολο ομορφιάς και αισθησιασμού του ευρωπαϊκού και διεθνούς κινηματογράφου. Γεννήθηκε στην Ούμπρια και ξεκίνησε ως μοντέλο στα τέλη της δεκαετίας του ’80, προτού στραφεί στην υποκριτική. Η ταινία «Malèna» (2000) του Τζουζέπε Τορνατόρε την καθιέρωσε παγκοσμίως, ενώ ακολούθησαν διεθνείς παραγωγές όπως «Matrix Reloaded» (2003), «The Passion of the Christ» (2004) και «Spectre» (2015), όπου έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία «Bond girl». Με την κομψότητα, το ταλέντο και τον διαχρονικό της αισθησιασμό, παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του σύγχρονου κινηματογράφου.

Θάνατοι

1955 – Τζέιμς Ντιν (James Dean), Αμερικανός ηθοποιός, θρύλος του Χόλιγουντ και σύμβολο της νεανικής επανάστασης. Γεννημένος το 1931 στην Ινδιάνα, πρόλαβε να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα σε μόλις τρεις ταινίες: «Ανατολικά της Εδέμ» (1955), «Επαναστάτης χωρίς αιτία» (1955) και «Γίγας» (1956). Σκοτώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1955 σε ηλικία μόλις 24 ετών σε αυτοκινητικό δυστύχημα, ενσαρκώνοντας για πάντα τον ανήσυχο νέο που συγκρούεται με την κοινωνία. Η σύντομη αλλά εκρηκτική καριέρα του τον κατέστησε αιώνιο είδωλο της μεγάλης οθόνης και της νεότητας.

1985 – Τσαρλς Ρίχτερ (Charles Richter), Αμερικανός σεισμολόγος και φυσικός, γνωστός ως ο δημιουργός της κλίμακας Ρίχτερ (1935), που επέτρεψε τη μέτρηση της έντασης των σεισμών με ακρίβεια και συνέπεια. Γεννημένος το 1900 στο Οχάιο, εργάστηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας και αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη των σεισμικών φαινομένων και της σεισμοτεκτονικής. Η συμβολή του βοήθησε καθοριστικά στην κατανόηση της σεισμικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας. Η κλίμακα που φέρει το όνομά του έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς και τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ού αιώνα.

Στρατόνικος, Στράτος

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