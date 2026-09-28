Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει κι άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή διότι βλέπουμε στις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ρωσία σχεδιάζει κι άλλες ενέργειες σαμποτάζ και επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας μας – για να διχάσει την κοινωνία μας, να εκφοβίσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία», δήλωσε η Κάλας πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Κάγια Κάλας δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα πλοία ώστε να καταστεί επιχειρησιακή η αποστολή της με την ονομασία «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μιλώντας κατά την άφιξή της στη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Άμυνας, η Κάλας δήλωσε ότι καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στην αποστολή, όμως δεν έχει λάβει ακόμα νέες σχετικές δεσμεύσεις.