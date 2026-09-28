Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν μεγαλύτερη προστασία για τους ενοικιαστές, αυστηρότερους κανόνες κατά της κερδοσκοπίας και απαγόρευση των εξώσεων, όταν δεν παρέχεται εναλλακτική στέγαση.

Η πορεία στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας πραγματοποιήθηκε μετά την έξωση της 87χρονης, Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε επί επτά δεκαετίες.

Η υπόθεσή της ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές στις μεγάλες ισπανικές πόλεις, όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο εξευγενισμός των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών έχουν εντείνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, ενόψει των γενικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν την επόμενη χρονιά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάπτυξη του πληθυσμού, την οποία ενισχύουν ο τουρισμός και η μετανάστευση, ασκεί επιπλέον πίεση στην ήδη περιορισμένη προσφορά κατοικιών στις ισπανικές πόλεις. Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτίμησε πέρυσι ότι το έλλειμμα κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχεται σε περίπου 550.000.

Έστησαν «καταυλισμό διαμαρτυρίας» στην Πουέρτα ντελ Σολ

Οι ισπανικές αρχές υπολόγισαν ότι περίπου 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση για την ολοένα και εντονότερη στεγαστική κρίση. Η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης, που διοργάνωσε την κινητοποίηση, έκανε λόγο για περισσότερους από 300.000 συμμετέχοντες.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, ορισμένοι ακτιβιστές έστησαν «καταυλισμό διαμαρτυρίας» στην κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, δηλώνοντας ότι σκοπεύουν να παραμείνουν εκεί. Κάποιοι έστησαν ακόμα και σκηνές για να περάσουν τη νύχτα ή να παραμείνουν μέχρι την απομάκρυνσή τους από την αστυνομία.

Περίπου δώδεκα σκηνές βρίσκονταν υπό την επιτήρηση αστυνομικών, ενώ γύρω τους είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες διαδηλωτές, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, που βρέθηκε στο σημείο.

Así se encuentra ahora mismo la Puerta del Sol completamente llena con la acampada por la vivienda digna. pic.twitter.com/TwpviEG7Uf — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 27, 2026

Στο επίκεντρο η υπόθεση της Αμπασκάλ

Αφορμή για τη διαδήλωση αποτέλεσε η έξωση της Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ την Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί δεκαετίες.

Η 87χρονη απομακρύνθηκε από το σπίτι της πάνω σε φορείο και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, ενώ στο σημείο την υποδέχτηκαν υποστηρικτές της.

«Είμαστε εδώ γιατί η στέγαση είναι ένα πρόβλημα που πλέον αφορά ολόκληρη την κοινωνία, ανθρώπους όλων των ηλικιών και κοινωνικών τάξεων», δήλωσε η 55χρονη νοσηλεύτρια και διαδηλώτρια, Ντόρα Γκαρσία.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η στέγαση είναι δικαίωμα και εμείς δεν το έχουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας της Αμπασκάλ είχε νοικιάσει για πρώτη φορά το διαμέρισμα στην ακριβή περιοχή Ρετίρο το 1956. Μετά τον θάνατο των γονιών της, η ίδια συνέχισε να κατοικεί στο σπίτι, το οποίο τότε υπαγόταν σε καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου. Το 2018 άλλαξε η ιδιοκτησία του κτιρίου και το διαμέρισμα αγοράστηκε από την Urbagestion, ένα επενδυτικό κεφάλαιο. Το ενοίκιο αυξήθηκε από τα 500 ευρώ στα 2.650 ευρώ.

Η Αμπασκάλ είχε προηγουμένως λάβει πρόταση να αγοράσει το διαμέρισμα, όμως δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το κάνει.

Αργότερα, το επενδυτικό κεφάλαιο μείωσε το ενοίκιο στα 1.650 ευρώ, ποσό που και πάλι δεν μπορούσε να καταβάλει η 87χρονη. Τα δικαστήρια είχαν μπλοκάρει την έξωσή της τρεις φορές στο παρελθόν, ενώ η εκτεταμένη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση την ανέδειξε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.

«Όλη αυτή η κατάσταση με τη στέγαση είναι αποκαρδιωτική. Η Μαρίκαρμεν αποτέλεσε, κατά κάποιον τρόπο, την τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και πυροδότησε αυτή την κοινωνική αναταραχή, όμως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο 43χρονος εκπαιδευτικός και διαδηλωτής, Σιμόν ντε λα Ρίβα.

«Είναι απαράδεκτο τα επενδυτικά κεφάλαια να αγοράζουν κατοικίες, οι άνθρωποι να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος ζωής, ολόκληρες οικογένειες να εκδιώκονται από τα σπίτια τους και μια ηλικιωμένη γυναίκα να καταλήγει στον δρόμο», πρόσθεσε, σύμφωνα με την DW.