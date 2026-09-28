Σε διπλωματική αντιπαράθεση με την Ολλανδία προχώρησε το Ισραήλ, ανακοινώνοντας την άρση του διπλωματικού καθεστώτος των Ολλανδών διπλωματών που είναι διαπιστευμένοι στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Ραμάλα. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε την Κυριακή, αποτελεί απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε η Ολλανδία κατά των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Ισραήλ είχε διατάξει το κλείσιμο του Βρετανικού Προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο εκπροσωπεί τη Βρετανία ενώπιον της Παλαιστινιακής Αρχής, αφού το Λονδίνο ανακοίνωσε παρόμοιες κυρώσεις που απαγορεύουν την εισαγωγή προϊόντων από τους οικισμούς.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Τομ Μπέρεντσεν, εξέφρασε τη λύπη του για την «αχρείαστη» απόφαση και δήλωσε ότι η Ολλανδία εξετάζει την απάντησή της.

«Οι προσωρινές κυρώσεις μας δεν στρέφονται εναντίον του Ισραήλ, αλλά οφείλονται στην υποχρέωσή μας να μην συμβάλλουμε στην κατάσταση ανομίας των παράνομων οικισμών», ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε.

Η απαγόρευση εκ μέρους της Ολλανδίας των εισαγωγών προϊόντων από τους οικισμούς τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, πως οι Ολλανδοί διπλωμάτες που υπηρετούν στη Ραμάλα πρέπει να επιστρέψουν τις διπλωματικές διαπιστεύσεις τους που έχουν εκδοθεί από το Ισραήλ μέσα σε επτά ημέρες, οπότε πρόκειται να λήξουν τα διπλωματικά προνόμια και οι ασυλίες τους.

«Όποια χώρα δρα με εχθρικό και μονομερή τρόπο εναντίον του Ισραήλ θα χάνει την επιρροή και τη σημασία της στην περιοχή», δήλωσε ο Σάαρ.

Following the entry into force last week of an order banning the import and sale of products from Judea and Samaria, East Jerusalem and the Golan Heights, we informed the Dutch Embassy in Israel this evening that Dutch diplomats operating in Ramallah must return their… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 27, 2026

Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, έχουν από καιρό διπλωμάτες που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις τους ενώπιον της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα ενώ ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Παραδοσιακά το Ισραήλ διαπιστεύει αυτούς τους διπλωμάτες και τους αναγνωρίζει ορισμένα προνόμια βάσει της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές αποστολές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.