Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένας οδηγός διανομής της Amazon, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα να ουρεί πάνω σε έπιπλα, σε εξωτερικό διάδρομο πολυτελούς διαμερίσματος στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης, προκαλώντας την οργή ενός ενοίκου για την «αηδιαστική» πράξη.

Το βίντεο, που κατέγραψε ο Ντόνι, ένας 30χρονος ένοικος τετραώροφης πολυκατοικίας κοντά στη συμβολή των οδών Μπλίκερ και Κάρμαϊν, δείχνει έναν οδηγό της Amazon να ξεκουμπώνει το παντελόνι του στις 26 Αυγούστου και να ουρεί στον διάδρομο και πάνω σε έπιπλα. «Πήγε κατευθείαν προς τα πίσω, σαν να το είχε κάνει εκατό φορές, σαν να ήταν δεύτερη φύση του», δήλωσε ο Ντόνι στη New York Post, περιγράφοντας το υλικό από την κάμερα Ring.

«Στον διάδρομο είχα παπούτσια, μια καρέκλα και ένα τραπέζι και αυτός ούρησε και πιτσίλισε παντού», πρόσθεσε.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με γαλάζια και γκρι στολή οδηγού της Amazon να χτυπά το κουδούνι της πολυκατοικίας περίπου στις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να εισέλθει στο κτίριο. Ο Ντόνι, που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το επώνυμό του του άνοιξε και δεν αντιλήφθηκε κάτι ασυνήθιστο. Αργότερα, όμως, όταν είδε το υλικό στην εφαρμογή Ring, σοκαρίστηκε.

Ο οδηγός φαίνεται να κοιτάζει γύρω του, πιθανότατα για να βεβαιωθεί ότι δεν τον βλέπει κανείς, πριν κατεβάσει το παντελόνι του και ουρήσει πάνω στα αντικείμενα του ενοίκου. Ο Ντόνι επικοινώνησε με την Amazon και, όπως είπε, η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό» και του πρόσφερε μια δωροκάρτα 50 δολαρίων. «Πίστευα ότι ήταν τελείως ακατάλληλο για αυτό που είχε συμβεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αρνήθηκε να την πάρει.

Shocking video shows Amazon delivery driver peeing all over posh NYC apartment lobby https://t.co/dSLCA0Q2PQ pic.twitter.com/OkmvtDhLKP — New York Post (@nypost) September 27, 2026

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πολλά αντικείμενά του, μεταξύ αυτών παπούτσια, μια καρέκλα και ένα τραπέζι, βράχηκαν με ούρα και χρειάστηκε να τα πετάξει. Πλέον φοβάται ότι κάθε φορά που ανοίγει σε οδηγό διανομής θα επαναληφθεί κάτι ανάλογο.

«Τώρα, κάθε φορά που ένας οδηγός της Amazon χτυπά το κουδούνι μου, πρέπει να κοιτάξω την κάμερα για να βεβαιωθώ ότι δεν ουρεί στον διάδρομό μου», είπε. Ανησυχεί, επίσης, μήπως συμβεί μπροστά σε κάποιον δικό του άνθρωπο, όπως ο πεντάχρονος ανιψιός του που τον επισκέπτεται συχνά.

«Θα μπορούσε εύκολα να ήταν εκεί. Η κοπέλα μου θα μπορούσε να είχε ανοίξει την πόρτα και να τον είχε δει», ανέφερε.

Ο δικηγόρος, Κάρι Λόντον, της εταιρείας Fredson Statmore Bitterman δήλωσε ότι εξετάζονται πιθανές νομικές ενέργειες κατά της Amazon. «Εξετάζουμε όλες τις νομικές οδούς κατά της Amazon», είπε, προσθέτοντας ότι θα ήθελαν να δουν αλλαγές στις πολιτικές της εταιρείας, πέρα από οικονομική αποζημίωση.

Ο οδηγός δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η Amazon ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν άμεσος υπάλληλός της, αλλά εργαζόταν για έναν από τους ανεξάρτητους «Delivery Service Partners» της. «Αυτό απέχει πολύ από τα πρότυπα που περιμένουμε από τους συνεργάτες διανομής», δήλωσε η εκπρόσωπος της Amazon, Λι Αν Γκούλετ. «Το συγκεκριμένο άτομο δεν παραδίδει πλέον πακέτα της Amazon».

Η εφαρμογή διανομής ανέφερε ότι παρέχει στους οδηγούς πληροφορίες για διαθέσιμες τουαλέτες, ενώ τα δρομολόγια περιλαμβάνουν διάλειμμα 30 λεπτών για γεύμα και δύο επιπλέον διαλείμματα των 15 λεπτών.