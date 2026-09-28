Ο απολογισμός των θυμάτων του ναυαγίου πορθμείου στην Ινδονησία νωρίτερα αυτόν τον μήνα έφθασε τους 66 νεκρούς σήμερα, ενώ δεκάδες δύτες, αψηφώντας τη διαρροή καυσίμων και τις επικίνδυνα ασταθείς δομές του ναυαγισμένου σκάφους, συνεχίζουν τη δύσκολη επιχείρηση για τον εντοπισμό 69 ανθρώπων οι οποίοι συνεχίζουν επισήμως να θεωρούνται αγνοούμενοι, τη 16η ημέρα της έρευνας.

Το φέρι Virgo Transport 8 μετέφερε 243 ανθρώπους, ανάμεσά τους 30 μέλη πληρώματος, και αδιευκρίνιστο αριθμό οχημάτων όταν ναυάγησε εν μέσω θαλασσοταραχής, με κύματα ύψους κάπου 2,5 μέτρων, τη 13η Σεπτεμβρίου, κατά τις αρχές. Συνέδεε τα ινδονησιακά νησιά Ιάβα και Βόρνεο όταν βυθίστηκε.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι τρομακτικά συχνά στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος 17.000 και πλέον νησιών που εξαρτάται σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, κυρίως λόγω παραβιάσεων ή ανεπαρκούς τήρησης κανονισμών ασφαλείας και απρόβλεπτων μετεωρολογικών συνθηκών.

Εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, ο Χαρντιανσιά Πούτρα, είπε σε δημοσιογράφους σήμερα ότι δύτες συνεχίζουν την προσπάθεια να εντοπίσουν τους δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται και πλέον η έμφαση θα δοθεί στις καμπίνες.

Ωστόσο οι δύτες δεν μπορούν να κατέβουν σε βάθη μεγαλύτερα από αυτό των 27 μέτρων.

Χθες ο Πούτου Σουνταγιάνα, αξιωματούχος της ίδιας υπηρεσίας, είπε πως κάποια από τα πτώματα που θα εντοπιστούν θα μεταφερθούν με ελικόπτερα από τη θάλασσα της Ιάβας σε νεκροτομεία.

Δεκάδες δύτες συμμετέχουν στις έρευνες στο ναυαγισμένο πλοίο 4.277 τόνων, παρά τις ασταθείς δομές, το ότι το κουφάρι του έχει πάρει κλίση και υπάρχουν επικίνδυνα, αιχμηρά συντρίμμια σκορπισμένα επιτόπου, χωρίς καν να λογαριάζονται οι διαρροές καυσίμων και οι συγκεντρώσεις αερίων.

Εκτίμησε πως η διαχειρίστρια του πλοίου θα πρέπει να το ανασύρει στην επιφάνεια.

Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύτες επιβραδύνουν την επιχείρηση, παρατείνοντας την αγωνία των οικογενειών και των φίλων των αγνοούμενων.

Πέρα από τους 66 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και τους 69 αγνοούμενους, 108 επέζησαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.