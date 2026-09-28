Νεκρός σε ισραηλινή επιχείρηση είναι ο άνδρας που είχε απαγάγει τη Νόα Αργκαμάνι κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο Σάχερ Νιντάλ Λάτφι Σακρ φέρεται να πανηγύριζε, καθώς απομακρυνόταν με τη Νόα Αργκαμάνι, η οποία τον παρακαλούσε απεγνωσμένα να μην την απαγάγει, σε μία από τις πιο τρομακτικές εικόνες της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), η μυστική Μονάδα Gideonim 33 εντόπισε τον Σακρ στην περιοχή Νουσεϊράτ της Γάζας. Οι ισραηλινές αρχές τον κατηγόρησαν ότι «ήταν μέλος διεθνών οργανώσεων τζιχάντ, προμήθευε πολεμικό εξοπλισμό στη Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου και βοηθούσε την οργάνωση στον συντονισμό επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων».

Όπως ανακοινώθηκε, συμμετείχε στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου μαζί με τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις. Ο Σακρ συμμετείχε και στην επίθεση στο φεστιβάλ Nova, όπου σκοτώθηκαν σχεδόν 380 άνθρωποι.

Η Αργκαμάνι ήταν μεταξύ των ανθρώπων που απήχθησαν από τους ενόπλους. Σε βίντεο που καταγράφηκε τότε, φαίνεται να φωνάζει απεγνωσμένα το όνομα του συντρόφου της, Αβινάταν Ορ, καθώς ο Σακρ απομακρύνεται μαζί της πάνω σε μοτοσικλέτα.

Η Αργκαμάνι παρέμεινε όμηρος της Χαμάς για οκτώ μήνες, προτού απελευθερωθεί σε επιχείρηση διάσωσης μαζί με άλλους τρεις ομήρους από καταυλισμό προσφύγων στη Νουσεϊράτ. Επέστρεψε στη μητέρα της μόλις έναν μήνα προτού εκείνη πεθάνει από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Παράλληλα με τον Σακρ, οι IDF και η υπηρεσία πληροφοριών Shin Bet ανακοίνωσαν και τον θάνατο του Μοχάμεντ Χαμάντ Μοχάμεντ Γκαμπέιν, διοικητή της Χαμάς που, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συμμετείχε στην κράτηση εννέα ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις IDF, ο Γκαμπέιν είχε εμπλακεί στην κράτηση των Ζιβ Μπέρμαν, Εϊτάν Μορ, Λίρι Άλμπαγκ, Αγκάμ Μπέργκερ, Μάταν Ένγκερστ, Γκάλι Μπέρμαν, Όμρι Μίραν, Κιθ Σίγκελ και Αλόν Οχέλ.

Ο Γκαμπέιν δρούσε στη βόρεια Γάζα όταν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή, η οποία είχε ως στόχο βάσεις και μέλη της Χαμάς.

Οι IDF υποστήριξαν, επίσης, ότι ο Γκαμπέιν εργαζόταν για τον συντονισμό επιθέσεων εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και του Ισραήλ και ότι είχε συμβάλει στην «αποκατάσταση των δυνατοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

«Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε από αέρος, προκειμένου να απομακρυνθεί η απειλή που αποτελούσε», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με τη New York Post.