Ένα βίντεο από αγώνα των San Francisco Giants εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο, όταν η κάμερα έδειξε μια μητέρα να επιστρέφει στη θέση της κρατώντας φαγητό, ενώ είχε το μωρό της δεμένο πάνω της, την ώρα που ο σύζυγός της παρέμενε καθισμένος και παρακολουθούσε τον αγώνα.

Οι σχολιαστές της μετάδοσης αντιμετώπισαν αρχικά το στιγμιότυπο με χιούμορ, χαρακτηρίζοντας την Έρικα «μαμά της χρονιάς» και παρουσιάζοντάς την ως το απόλυτο παράδειγμα μητέρας που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Το απόσπασμα πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις στα social media, ξεπερνώντας τις 43,9 εκατομμύρια προβολές. Μαζί με τη δημοσιότητα ήρθε και ένα κύμα οργής εναντίον του συζύγου της, Ράμσες, με πολλούς χρήστες να τον κατηγορούν ότι άφησε τη γυναίκα του να τα κάνει όλα μόνη της.

Όπως σημειώνει η New York Post, η Έρικα αποκάλυψε αργότερα ότι τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της αρχικά γέλασαν με το βίντεο. Όπως εξήγησε, όσοι γνωρίζουν την οικογένειά τους ξέρουν ότι η εικόνα ενός άνδρα που δεν βοηθά ποτέ με τα παιδιά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, είχε σηκωθεί για να πάει στην τουαλέτα και, επιστρέφοντας, προσφέρθηκε να πάρει φαγητό για τον σύζυγό της, καθώς περνούσε ούτως ή άλλως από το σημείο πώλησης. Ο Ράμσες, όπως είπε, της πρότεινε να κρατήσει το μωρό, όμως εκείνη προτίμησε να το έχει μαζί της.

Διέψευσε επίσης διάφορα σενάρια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε καβγάς μεταξύ τους ούτε κάποια απαίτηση από τον σύζυγό της.

San Francisco Giants' 'mom of the year' issues furious message after husband destroyed over viral clip https://t.co/UqJZ1hEG7o pic.twitter.com/uxwy7CVWFA — California Post Sports (@capostsports) September 27, 2026

«Μια στιγμή αγάπης μετατράπηκε σε δημόσια καταδίκη»

Η Έρικα αποκάλυψε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον σύζυγό της, καθώς αποτελούσε έναν τρόπο για εκείνον να τιμήσει έναν φίλο του που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή. Όπως ανέφερε, γνώριζε ότι ο Ράμσες βίωνε έντονα το πένθος του και εκείνο το βράδυ επέλεξε απλώς να τον φροντίσει. «Μια κάμερα που με κατέγραψε να κάνω κάτι για τον σύζυγό μου δεν δείχνει όλες τις φορές που εκείνος έχει κάνει κάτι για μένα», εξήγησε.

Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε πολύ γρήγορα από τα όρια ενός απλού viral βίντεο. Σύμφωνα με την ίδια, άγνωστοι άρχισαν να στέλνουν προσβλητικά μηνύματα για τον σύζυγό της, ενώ κάποιοι έφτασαν στο σημείο να της προτείνουν να τον εγκαταλείψει.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι προσωπικά στοιχεία της οικογένειας, όπως ονόματα και τηλέφωνα, εντοπίστηκαν και διαδόθηκαν στο διαδίκτυο. Η Έρικα κατήγγειλε μάλιστα ότι ο σύζυγός της δέχθηκε ακόμη και μηνύματα που τον προέτρεπαν να αυτοκτονήσει, καθώς και απειλές θανάτου. «Ο σύζυγός μου είναι πατέρας, γιος και ένας άνθρωπος που αγαπιέται βαθιά από όσους πραγματικά τον γνωρίζουν. Τα παιδιά μας χρειάζονται τον πατέρα τους», έγραψε χαρακτηριστικά, καλώντας όσους συμμετείχαν στις επιθέσεις να αναλογιστούν το βάρος των λέξεών τους.

Η ίδια απευθύνθηκε και στους σχολιαστές της τηλεοπτικής μετάδοσης, λέγοντας ότι δεν πιστεύει πως είχαν κακή πρόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, τα αστεία τους συνέβαλαν στο να μετατραπεί μια προσωπική στιγμή φροντίδας και αγάπης σε αφορμή για δημόσια διαπόμπευση. Όπως τόνισε, αυτό που για την τηλεοπτική μετάδοση ήταν μερικά δευτερόλεπτα χιούμορ, για την οικογένειά της εξελίχθηκε σε ημέρες έντονης πίεσης, προσβολών και φόβου.