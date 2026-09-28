Αν βρεθεί κάποιος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Chippenham στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συναντήσει έναν από τους δίδυμους Τζάσπερ. Οι γιατροί Τράβαν και Τράβις Τζάσπερ διευθύνουν μαζί το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Chippenham. Η ιστορία τους είναι μοναδική.

«Το να βρισκόμαστε εδώ είναι καταπληκτικό», δήλωσε ο Τράβις Τζάσπερ στο CBS News. «Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το ονειρευτώ πριν από 40 και κάτι χρόνια».

Στην παλιά γειτονιά τους στο Ρίτσμοντ, τα μονοζυγωτικά δίδυμα ήταν από τα φτωχότερα παιδιά της περιοχής.

«Δεν είχαμε τρεχούμενο νερό», είπε ο Τράβαν Τζάσπερ. «Συνηθίζαμε να πηγαίνουμε να παίρνουμε νερό από κάποιο πάρκο. Και πεινούσαμε, πεινούσαμε κυριολεκτικά και πεινούσαμε για επιτυχία. Γιατί για εμάς, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε».

Όμως, δεν γνώριζαν τον δρόμο προς την επιτυχία μέχρι το γυμνάσιο.

Όταν τα δίδυμα ήταν 12 ετών, ο θείος τους νοσηλεύτηκε σε ένα άλλο νοσοκομείο στο Ρίτσμοντ που δεν υπάρχει πλέον. Ήταν αλκοολικός και το συκώτι του είχε υποστεί βλάβη. Τα αγόρια φοβήθηκαν και είχαν πραγματικά ανάγκη από παρηγοριά. Όμως, όπως είπαν, ο γιατρός ήταν αδιάφορος και τους είπε ότι ο θείος τους έπαθε αυτό που του άξιζε. Εκείνη τη στιγμή έδωσαν έναν όρκο.

«Το συζητήσαμε έξω στο διάδρομο», είπε ο Τράβαν Τζάσπερ. Πίστευαν ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν καλύτερα από τον γιατρό του θείου τους.

«Και νομίζω ότι το καταφέραμε», πρόσθεσε ο Τράβις Τζάσπερ.

Έτσι, παρακινούμενοι από αυτή την εμπειρία και την αποφασιστικότητά τους, αποφοίτησαν από το λύκειο με την υψηλότερη βαθμολογία. Σπούδασαν στο Στάνφορντ και ολοκλήρωσαν τις ιατρικές τους σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

Τελικά επέστρεψαν στην κοινότητα όπου μεγάλωσαν για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει 40 χρόνια νωρίτερα. Και οι δύο ανέλαβαν ως συνδιευθυντές του τμήματος επειγόντων περιστατικών τον Απρίλιο. Οι δύο τους κατοικούν στο ίδιο κτίριο. Στη δουλειά, φορούν χειρουργικές στολές διαφορετικών χρωμάτων, πράσινη και μοβ, ώστε οι συνάδελφοί τους και οι ασθενείς να μπορούν να τους ξεχωρίζουν.

Τα δίδυμα αδέρφια κατάφεραν να μετατρέψουν το τραύμα σε θρίαμβο και την ανημποριά σε θεραπεία.

«Πιστεύω ότι όλα όσα περάσαμε, όλες οι δύσκολες μέρες, μας έκαναν αυτό που είμαστε σήμερα», δήλωσε ο Τράβις Τζάσπερ.