Ποινική έρευνα σε βάρος θεατρικής παραγωγής ξεκίνησαν οι ιρανικές εισαγγελικές αρχές, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από παράσταση στην οποία μια ηθοποιός εμφανίζεται να ακουμπά το κεφάλι της στο στήθος άνδρα συναδέλφου της επί σκηνής.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης «Tehran Paris Tehran», που παρουσιάζεται στο Book Garden της Τεχεράνης. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από μέλος του κοινού, η Φατέμε Μασουντίφαρ φαίνεται να γέρνει το κεφάλι της προς το στήθος του Μερντάντ Σεντιγκιάν, ενώ εκείνος τοποθετεί το χέρι του πάνω στο κεφάλι της. Η σκηνή φαίνεται να περιλαμβάνει και μια αγκαλιά μεταξύ των δύο ηθοποιών.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στο Ιράν, αλλά έκπληξη και απορία στη Δύση, καθώς θεωρείται αδιανόητη η ποινική έρευνα για μια τέτοια σκηνή. Το πρακτορείο Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επέκρινε τη συγκεκριμένη σκηνή, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «ένδειξη σταδιακής διάβρωσης των ορίων που διέπουν την καλλιτεχνική ελευθερία και τη δημόσια συμπεριφορά».

«Φαίνεται ότι δεν υπάρχει εποπτεία στις θεατρικές σκηνές», ανέφερε το πρακτορείο.

Η απάντηση της παραγωγής

Η εταιρεία παραγωγής απέρριψε τις αιτιάσεις περί παραβίασης των ισλαμικών κανόνων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό αποτέλεσμα παρεξήγησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η γωνία από την οποία καταγράφηκε το βίντεο δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση σχετικά με την πραγματική απόσταση μεταξύ των δύο ηθοποιών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στη συγκεκριμένη σκηνή οι χαρακτήρες που υποδύονται οι δύο ηθοποιοί είναι αδέλφια και ότι η μεταξύ τους επαφή εκτυλίσσεται σε μια «στιγμή κρίσης» στο πλαίσιο της ιστορίας.

Η παραγωγή ανακοίνωσε, επίσης, ότι τροποποίησε τις θέσεις των ηθοποιών στη συγκεκριμένη σκηνή, προκειμένου να αποφευχθούν νέες παρερμηνείες.

Η «Tehran Paris Tehran» αφηγείται την ιστορία της Σάρα, μιας νεαρής γυναίκας που ταξιδεύει από το Ιράν στη Γαλλία και επιστρέφει στη χώρα της, αναζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα της.

An Iranian actress faces prison sentence for this innocuous scene!



A woman touching a man triggers Neanderthal Ayatollahs & religious fascists.



BTW, this is a scene where a sister hugs a brother. And notice how far she stands from him.



Her name: Fatemeh Masoudifar#Tehran pic.twitter.com/sjlalhUwR0 — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) September 27, 2026

Αυστηρότεροι περιορισμοί στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηρών κοινωνικών και θρησκευτικών περιορισμών στο Ιράν, όπου οι Αρχές έχουν λάβει μέτρα κατά καλλιτεχνών για συμπεριφορές που θεωρούν ότι παραβιάζουν τους ισχύοντες κανόνες.

Σε πρόσφατη υπόθεση, η τραγουδίστρια Παράστο Αχμάντι και επτά ακόμα άτομα που συμμετείχαν σε συναυλία σε ιστορικό καραβανσεράι καταδικάστηκαν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε 74 μαστιγώσεις ο καθένας, καθώς και σε διετή απαγόρευση δραστηριοποίησης στον οπτικοακουστικό και μουσικό τομέα και διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Εφετείο στην Κομ επικύρωσε την Παρασκευή την απόφαση, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση παραβίαζε θρησκευτικούς, νομικούς και κανόνες δημόσιας ηθικής.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την επικοινωνία με μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στο εξωτερικό

Παράλληλα, το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον Αύγουστο το γενικό πλαίσιο νομοσχεδίου που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για πολίτες που συνεργάζονται ή έρχονται σε επαφή με ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόσωπα ή οργανισμούς.

Οι διατάξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, ξένες πρεσβείες και οργανισμούς, τόσο εντός όσο και εκτός Ιράν. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όσοι παραβιάζουν τις προβλέψεις του νόμου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως δύο χρόνια, εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει γραπτή άδεια από το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ιράν επιβάλλει ήδη αυστηρούς περιορισμούς στην επικοινωνία και τη συνεργασία με μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στο εξωτερικό ή θεωρούνται από την Τεχεράνη ότι υποστηρίζονται από δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Iran International, το BBC Persian και το VOA Persian.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει, επίσης, περιορισμούς σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με ξένα ιδρύματα. Οι παραβάτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών, εφόσον οι δραστηριότητές τους κριθούν «ασύμβατες με τον ιρανικό πολιτισμό».

Από την Ιρανική Επανάσταση του 1979, η ηγεσία της χώρας επικαλείται συχνά τον κίνδυνο της «ξένης διείσδυσης», αναφερόμενη στην επιρροή και τη δραστηριότητα ξένων κρατών και οργανισμών στο Ιράν. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Τεχεράνη θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τους βασικούς αντιπάλους της, σύμφωνα με τη Sun.