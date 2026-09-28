Τη σύζυγο και μία από τις κόρες του Αδόλφο Μασίας, του επικεφαλής της ισχυρότερης συμμορίας που δρα στον Ισημερινό, συνέλαβαν η αστυνομία της Κολομβίας και η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), ανακοίνωσε ο Κολομβιανός πρόεδρος, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο Αδόλφο Μασίας, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Φίτο», ήταν ο επικεφαλής της συμμορίας Λος Τσονέρος. Εκδόθηκε το 2025 στις ΗΠΑ, όπου κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και είναι αντιμέτωπος σε περίπτωση καταδίκης του με ποινή μεταξύ 20 ετών και ισόβιας κάθειρξης.

Ο κ. δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν η σύζυγός του Ίντα Πενιαριέτα και η κόρη του Μιτσέλ Μασίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της επικράτειας της Κολομβίας, σε επιχείρηση της αστυνομίας της Κολομβίας με τη συνδρομή πρακτόρων από τον Ισημερινό και του FBI.

En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos.



Son la esposa y la hija de alias “Fito”, quien encabezó Los… pic.twitter.com/KzNrQ6KF8k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

Μητέρα και κόρη κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος – ποσού 25 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Οι αρχές του Ισημερινού διενεργούν έρευνα σε βάρος τους για τη χρήση εταιρειών-βιτρινών ώστε να ξεπλένουν το χρήμα της οργάνωσης (σ.σ. Λος Τσονέρος)» και «θα τις στείλω με χαρά μου στον φίλο μου, τον πρόεδρο (σ.σ. του Ισημερινού Ντανιέλ) Νομπόα, για να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε μέσω X ο Κολομβιανός πρόεδρος.

En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos.



Son la esposa y la hija de alias “Fito”, quien encabezó Los… pic.twitter.com/KzNrQ6KF8k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

«Έτσι γίνεται, Αμπελάρδο: μαζί και με αποτελέσματα», του απάντησε ο ομόλογός του, επίσης μέσω X, διευκρινίζοντας πως άρχισε η διαδικασία μεταγωγής τους στη χώρα.

Σημειώνεται πως η Λος Τσονέρος έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ και φέρεται να έχει σχέση με το ισχυρό μεξικανικό καρτέλ των ναρκωτικών Σιναλόα.

Περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού, κράτη που γειτονεύουν με τον Ισημερινό, διακινείται μέσω της χώρας αυτής, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, που όμως έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης συμμοριών και συγκαταλέγεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής με τους υψηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών.