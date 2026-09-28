Το θέμα της απομάκρυνσης των ρωσικών S-400 από την Τουρκία εξακολουθεί να απασχολεί την Άγκυρα πολύ περισσότερο μετά την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ, όπου δεν κατάφερε να συζητήσει το θέμα της απόκτησης των F-35 με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις χθες η Μόσχα δήλωσε ότι δεν έχει λάβει έως τώρα κανένα αίτημα για τη μεταφορά των S-400 σε τρίτη χώρα, ενώ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όταν ρωτήθηκε πότε σκοπεύει η Άγκυρα να υποβάλει επίσημο αίτημα, απέφυγε μεν να δώσει χρονοδιάγραμμα, ισχυρίστηκε δε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με όλες τις πλευρές.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εντούτοις, είπε ότι η Μόσχα θα εξετάσει όλες τις προσφορές. «Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό», ανέφερε. Έθεσε ωστόσο δύο όρους. Ο πρώτος είναι ότι τίποτα δεν μετακινείται χωρίς ρωσική συναίνεση. Ο δεύτερος αφορά τον παραλήπτη. «Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από αυτή τη χώρα σε κανένα άλλο μέρος», είπε, επικαλούμενος περιπτώσεις όπλων που αγοράστηκαν με ρήτρα μη περαιτέρω μεταφοράς και κατέληξαν στην Ουκρανία.

Το θέμα παρακολουθεί με προσοχή και το Ισραήλ. Η ισραηλινή ειδησεογραφική πλατφόρμα Natziv Net ανέφερε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο η Τουρκία να προσφέρει ή να εξετάζει την πώληση ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 στην Αίγυπτο, καθώς και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επίσης έχουν αναφερθεί ως πιθανοί αγοραστές, αποτελούν μια σύνθετη στρατηγική κίνηση με ευρείες επιπτώσεις για τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος, εξάλλου, εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 από την Τουρκία, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής κίνησης για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας οπλικών συστημάτων, προκαλώντας ανησυχίες στο Ισραήλ. Δίνοντας έκταση, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα και επέβαλε κυρώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος από την Τουρκία, εν μέσω ανησυχιών ότι η Μόσχα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών. Πρόσφατα μηνύματα από τις ΗΠΑ, μετά τις συναντήσεις μεταξύ του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν υποδείξει ότι η απομάκρυνση του συστήματος από το τουρκικό έδαφος θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των κυρώσεων.

Η πώληση του συστήματος σε τρίτη χώρα θα επέτρεπε στην Τουρκία να επιλύσει το ζήτημα χωρίς να καταστρέψει το δαπανηρό σύστημα ή να εξοργίσει τη Μόσχα, η οποία θα έπρεπε να εγκρίνει την ταυτότητα του αγοραστή, όπως ανέφερε το δημοσίευμα.

Το Κάιρο εδώ και χρόνια ακολουθεί πολιτική διαφοροποίησης των προμηθευτών οπλικών συστημάτων της, ώστε να αποφεύγει την εξάρτηση από μία και μόνο μεγάλη δύναμη. Η Αίγυπτος ήδη διαθέτει παλαιότερης γενιάς ρωσικά συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένου του S-300VM, γεγονός που καθιστά την ενσωμάτωση των S-400 τεχνικά και υλικοτεχνικά εφικτή. Την ανησυχία τους για την ενδεχόμενη αποστολή του ρωσικού συστήματος S-400 που κατέχει η Τουρκία στη Συρία είχαν εκφράσει στο παρελθόν οι βουλευτές, Μπράντλεϊ Σνάιντερ και Γκας Μπιλιράκης, σε διακομματική επιστολή που στάλθηκε στον ανώτερο αξιωματούχο του Γραφείου Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τζέιμς Χόλτσνιντερ.

Στην επιστολή τους, η οποία τώρα έχει μεγαλύτερη σημασία ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί νομοθέτες ζητούσαν από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών να αξιολογήσει το πώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει το συγκριτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ αλλά και την ευρύτερη αρχιτεκτονική αποτροπής, ζητώντας να λάβουν μια απόρρητη ενημέρωση για τις επιπτώσεις που θα έχει μια πιθανή μεταφορά των S-400 στη Συρία. Έχουν, επίσης, σημασία οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη, Τομ Μπάρακ, για τα μαχητικά F-35, ο οποίος σε δηλώσεις του υποβάθμισε τη σημασία τους για την Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται χάρη στην πρόοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

«Η Τουρκία διαθέτει μια ισχυρή, αυτάρκη αμυντική βιομηχανία ανεξάρτητα από τα F-35. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα αεριωθούμενα με κινητήρα KAAN το αποδεικνύουν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρέσβης.