Περίπου 260 μετανάστες, ανάμεσά τους 17 παιδιά, που διέτρεχαν κίνδυνο σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μαυριτανίας, διέσωσε χθες Κυριακή η ακτοφυλακή της Μαυριτανίας.

Οι περισσότεροι μετανάστες, που επέβαιναν σε δύο σκάφη τα οποία αναχώρησαν από το Μπανζούλ, στην Γκάμπια, ήταν σε κατάσταση σοκ, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με έλλειψη τροφής, προβλήματα με τα καύσιμα και με την πλοήγηση, όπως διευκρίνισε η ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της.

The Mauritanian Coast Guard has rescued 260 migrants, including 17 children, from two boats off the country’s Atlantic coast.



According to the service, the migrants had departed from Banjul, The Gambia, and were left distressed after their food supplies ran out while they also… pic.twitter.com/AbGDZyB1we — Starnews Nigeria (@starnewsngr) September 27, 2026

Οι διασωθέντες, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εντοπίστηκαν χθες στα ανοιχτά της Νουαξότ, της μαυριτανικής πρωτεύουσας, αφού πέρασαν περίπου μία εβδομάδα στη θάλασσα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τη μαυριτανική ακτοφυλακή, στους ανθρώπους που διασώθηκαν περιλαμβάνονταν 132 υπήκοοι Σενεγάλης, 120 υπήκοοι Γκάμπιας, τέσσερις υπήκοοι Γουινέας και μερικοί ακόμη υπήκοοι χωρών της δυτικής Αφρικής.

Εκτός από τα 17 παιδιά, ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα πλεούμενα ήταν 61 γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Εδώ και χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, προσπαθούν μέσω επικίνδυνων διαδρομών στον Ατλαντικό, με πλεούμενα, συχνά υπερφορτωμένα και συνήθως σε πολύ κακή κατάσταση, να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω των Κανάριων Νήσων.

Πολλοί από αυτούς φεύγουν για να γλιτώσουν από την ανέχεια και επιλέγουν να ταξιδέψουν παράτυπα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει κατά πολύ τις θεωρήσεις διαβατηρίων που χορηγούν κι εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορά τους.