Σε δεκάδες ανθρώπους έχει στοιχίσει τη ζωή οι καταρρακτώδεις βροχές και οι κατολισθήσεις στη βορειοανατολική Ινδία και στο γειτονικό Νεπάλ.

Όπως ανακοίνωσαν, χθες Κυριακή, οι αρχές των δύο κρατών, σε τρεις ημέρες στην Ούταρ Πραντές έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 56 άνθρωποι και άλλοι 12 στο Νεπάλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, οι θάνατοι στην Ινδία καταγράφηκαν έπειτα από «εξαιρετικά ισχυρές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της Ούταρ Πραντές», της πολυπληθέστερης πολιτείας της Ινδίας. Επίσης, έγινε λόγος για εκτεταμένες ζημιές, ιδίως σε πάνω από χίλια σπίτια.

Heavy rain and storms caused deadly floods in India and Nepal, killing dozens, as authorities continue conducting rescue operations and distributing relief https://t.co/EqwoEW9wIm pic.twitter.com/46XstuFhNO — Reuters (@Reuters) September 27, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ούταρ Πραντές, με περίπου 240 εκατ. κατοίκους, δοκιμάζεται κάθε χρόνο από βροχές και καταιγίδες την περίοδο του μουσώνα, φυσικού φαινομένου που διαρκεί γενικά από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο.

Φέτος, όμως, καταγράφηκε κατακρήμνιση κάπου 66,5 χιλιοστών μόνο από την Παρασκευή μέχρι χθες, ενώ ο μέσος όρος όλης της περιόδου είναι 7,6.

Η ανακοίνωση, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξηγεί ότι «βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον κόλπο της Βεγγάλης έφτασε στο εσωτερικό της χώρας κι ενέτεινε τις κατακρημνίσεις σε όλη την περιοχή».

Διαπιστώθηκαν, επίσης, εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, με αγρότες να εκφράζουν ανησυχίες για καθυστέρηση της σοδειάς την επόμενη σεζόν.

Sitapur, Uttar Pradesh: Floodwater enters Keshav Green City, submerging the entire premises. Administration, NDRF and police teams are conducting rescue operations, with most families evacuated to safer locations. A few families remain inside the premises. The administration is… pic.twitter.com/JlFYdlIUSM — IANS (@ians_india) September 27, 2026

Στην ανατολική ινδική πολιτεία Οντίσα, πάνω από 70.000 κάτοικοι περιοχών σε χαμηλό υψόμετρο χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους αφού παρατηρήθηκε φούσκωμα ποταμών λόγω της βροχόπτωσης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο NDTV.

Οι βροχές προκάλεσαν ζημιές σε γέφυρες, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν την πολυσύχναστη και πολύ τουριστική περιοχή Ντέβκουντ.

Προς βορρά, στην οροσειρά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ, που ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από την καταστροφή της 26ης Αυγούστου, επλήγη από ισχυρές, ασταμάτητες βροχές.

«Από την Πέμπτη, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφές οφειλόμενες στις βροχές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάντι Μάχατ, εκπρόσωπος της αρχής αντιμετώπισης καταστροφών, προσθέτοντας ότι άλλοι επτά αγνοούνται.

Εντωμεταξύ, δέκα ορειβάτες και οδηγοί, όλοι υπήκοοι Νεπάλ, αγνοούνται αφότου η βάση Χίμλουνγκ, κοντά στο Θιβέτ, χτυπήθηκε από χιονοστιβάδα νωρίς χθες το πρωί.

Ξαφνικές πλημμύρες που έμοιαζαν σαν τσουνάμι σάρωσαν την 26η Αυγούστου το Νεπάλ, οι οποίες πιστεύεται πως οφείλονταν στην κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα, αφήνοντας πίσω πάνω από 1.400 νεκρούς και 5.700 αγνοούμενους.

Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες προειδοποιούν για την αύξηση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στη Νότια Ασία, την οποία αποδίδουν στην άνοδο των θερμοκρασιών και στην κλιματική αλλαγή.