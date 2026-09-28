Δυο πόλεις του Σουδάν έγιναν στόχοι αεροπορικών βομβαρδισμών χθες Κυριακή, 27/9 ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτόπτες μάρτυρες, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις προκειμένου να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς, σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023.

Την προηγουμένη, ο επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων (ΣΕΔ), ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ορκίστηκε να συνεχίσει τις μάχες εναντίον των μαχητών που ορκίζονται πίστη στο άλλοτε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Ο πόλεμος τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που επικαλείται το AFP, δυο εκρήξεις συντάραξαν τη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Νταρφούρ, οχυρό των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Χθες το πρωί ακούστηκαν «αεροσκάφος στον ουρανό και λίγο αργότερα δυο εκρήξεις».

Άλλος κάτοικος είπε πως είδε καπνό να υψώνεται στη ζώνη και παραστρατιωτικούς να κλείνουν δρόμους και να στήνουν περίμετρο γύρω από το σημείο που χτυπήθηκε.

Παράλληλα, κάτοικοι ανέφεραν ότι μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στην πόλη Ουάντ Μαντάνι.

Αυτή ήταν η πρώτη επιδρομή εναντίον της πρωτεύουσας της πολιτείας Τζαζίρα (κεντρικά) αφότου την απέσπασε ο στρατός από τα χέρια των παραστρατιωτικών την περασμένη χρονιά.

«Εκδηλώθηκε φωτιά (…) μπορούσα να δω τις φλόγες τρία χιλιόμετρα μακριά», είπε αυτόπτης μάρτυρας. Δεύτερος είπε πως είδε «drone να πλήττει δεξαμενές» στον χώρο αποθήκευσης καυσίμων, που εφοδιάζει άλλες πολιτείες του κεντρικού Σουδάν.

Οι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν μετά την πρόσφατη άρνηση της Ουάσιγκτον να χορηγήσει βίζα στον de facto ηγέτη του Σουδάν, τον κ. Μπουρχάν, προκειμένου να πάει να συμμετάσχει στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Χαρτούμ προχθές Σάββατο, ο στρατηγός αναφέρθηκε στην απόφαση των ΗΠΑ σε βάρος του. «Σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε αυτή την παραστρατιωτική οργάνωση, όσος χρόνος κι αν χρειαστεί», τόνισε αναφερόμενος στις ΔΤΥ, συμπληρώνοντας πως αρνείται να υποκύψει σε κάθε «εκβιασμό».

«Δεν θέλουμε βίζα, για οποιαδήποτε χώρα κι αν πρόκειται. Θα μείνουμε εδώ, θα πεθάνουμε μαζί σας σε αυτή τη χώρα», είπε.

Διπλωματική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ουάσιγκτον «έθεσε ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης διαβατηρίου την αποδοχή από τον κ. Μπουρχάν (σ.σ. της πρότασής της για την κήρυξη) τρίμηνης ανακωχής».

Ιδέα που απέρριψε το Χαρτούμ, κρίνοντας ότι θα ωφελούσε μόνο τους παραστρατιωτικούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανασυνταχθούν και να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.