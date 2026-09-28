Ο στρατός και η Σιν Μπετ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και αντικατασκοπίας του Ισραήλ, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή 27/- ότι σκότωσαν στη Λωρίδα της Γάζας άνδρα που είχε μαγνητοσκοπηθεί καθώς συμμετείχε στην απαγωγή ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία αντικατασκοπίας διεξήγαγαν «επιχείρηση» στον τομέα της Νουσέιρατ (κεντρικά) κατά την οποία «εξάλειψαν τον τρομοκράτη Σαχέρ Νιντάλ Σάτφι Σακρ», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες.

«Ο Σακρ είχε παρεισφρήσει στο ισραηλινό έδαφος κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και οδήγησε τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για να απαχθούν η Νόα Αργκεμανί και ο Αβινατάν Ορ στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα» από όπου οδηγήθηκαν «στη Λωρίδα της Γάζας», κατά το κείμενο.

Βίντεο της απαγωγής του ζευγαριού στο φεστιβάλ Νόβα, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, γνώρισε ευρεία διάδοση στο Ισραήλ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Στις εικόνες αυτές, η Νόα Αργκεμανί εικονίζεται καθώς μεταφέρεται διά της βίας με μοτοσικλέτα, κλαίγοντας, φωνάζοντας και με τα χέρια απλωμένα προς τον σύντροφό της, που διακρίνεται με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, περικυκλωμένος από ενόπλους.

Η Νόα Αργκεμανί, φοιτήτρια, απελευθερώθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση τον Ιούνιο του 2024.

Ο Αβινατάν Ορ αναγκάστηκε να περιμένει ως τον Οκτώβριο του 2025 για να αφεθεί ελεύθερος, μαζί με άλλους 19 ομήρους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου της περασμένης χρονιάς, υπό πίεση των ΗΠΑ.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχασαν τη ζωή τους πάνω από 73.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.