Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός περιστατικού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ στο Ντιτρόιτ.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν έναν καβγά, ενώ το κλαμπ λειτουργούσε εκτός του κανονικού ωραρίου.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο στις 7:21 το πρωί, σε δρόμο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. Εκεί εντοπίστηκαν τρεις άνδρες, οι οποίοι είχαν δεχθεί θανάσιμους πυροβολισμούς, δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ντιτρόιτ, Τοντ Μπέτισον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Άλλα τέσσερα άτομα – δύο άνδρες και δύο γυναίκες – μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά οχήματα σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κανένας από τους τραυματίες δεν φέρει απειλητικά για τη ζωή του τραύματα.

Όλα τα θύματα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, ανέφερε ο Μπέτισον.

«Έγινε ένας καβγάς, μια συμπλοκή και, ως αποτέλεσμα, κάποιοι αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με ένοπλη βία», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση δεν είναι άγνωστη στις Αρχές, καθώς η αστυνομία έχει δεχθεί επτά κλήσεις από το συγκεκριμένο σημείο μέσα στη φετινή χρονιά.

Early-morning Detroit strip club shooting leaves 3 dead, 4 injured https://t.co/XW6YABqOmI pic.twitter.com/hTsQwFcb8S — New York Post (@nypost) September 27, 2026

Ο Μπέτισον ανέφερε επίσης ότι οι Αρχές διαθέτουν στοιχεία και κατευθύνσεις για την έρευνα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δήμαρχος του Ντιτρόιτ, Μέρι Σέφιλντ, απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές.