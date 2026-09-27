Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν δεύτερο αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για «τεχνολογικό και πληροφοριακό τρόπαιο». Ο αμερικανικός στρατός έχει διαψεύσει ότι έχει χαθεί οποιοδήποτε αντίστοιχο μη επανδρωμένο σκάφος.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επανέλαβαν τον ισχυρισμό ότι οι δυνάμεις τους κατέλαβαν δεύτερο αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι τα Στενά «όχι μόνο δεν είναι ανοιχτά, αλλά έχουν μετατραπεί σε κυνηγότοπο του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης για αμερικανικά υποβρύχια οχήματα». «Το δεύτερο αλίευμα πιάστηκε, αυτή τη φορά το Mk 18 Mod 2 Kingfish», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για προηγμένο αυτόνομο υποβρύχιο όχημα εξοπλισμένο με σόναρ και σύστημα ακριβούς πλοήγησης, αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. «Δεν είναι απλώς ένα αλίευμα, είναι ένα τεχνολογικό και πληροφοριακό τρόπαιο», πρόσθεσε.

تنگه هرمز نه تنها باز نیست، بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه برای زیرسطحی‌های آمریکایی است؛ دومین شکار هم صید شد، این‌بار Mk 18 Mod 2 Kingfish؛ یک AUV پیشرفته، خودمختار، مجهز به سونار و ناوبری دقیق و با ارزش چندمیلیون‌دلاری. فقط شکار نیست؛ غنیمت فناوری و اطلاعاتی است. pic.twitter.com/S47rAjjbP9 — سخنگوی سپاه (@Irgcspeaker) September 27, 2026

Οι Φρουροί μιλούν για REMUS 600

Στην ίδια ανάρτηση επισυνάφθηκε εικόνα που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα και στην οποία το υποβρύχιο όχημα αναφέρεται ως REMUS 600.

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης είχε ήδη περιγράψει το όχημα ως REMUS 600 και είχε υποστηρίξει ότι ειδικοί του εξετάζουν και εξάγουν τα δεδομένα που περιέχει.

Το διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός έχει διαψεύσει ότι έχει καταληφθεί οποιοδήποτε αμερικανικό υποβρύχιο drone.

Μέχρι στιγμής, επομένως, ο ισχυρισμός των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.