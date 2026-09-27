Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στην RAF Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία και κρατούνται ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ οι αρχές εξετάζουν παράλληλα πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά από αναφορά για τρία ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς τη στρατιωτική εγκατάσταση.

Η αστυνομία δέχθηκε την κλήση περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ένοπλοι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Whelford, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε άνδρες. Όλοι παραμένουν υπό κράτηση, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η βρετανική Αντιτρομοκρατική.

Γύρω από τα οχήματα έχει αποκλειστεί μια μεγάλη περιοχή και στο σημείο βρίσκεται ειδική ομάδα του βρετανικού στρατού για την αντιμετώπιση εκρηκτικών μηχανισμών. Οι ειδικοί εξετάζουν τα οχήματα προκειμένου να διαπιστωθεί τι περιέχουν και εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους κατοίκους και τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «μείζον συμβάν», ενώ παράλληλα έθεσαν σε εφαρμογή σχέδιο εκκένωσης στην περιοχή. Περίπου 85 κατοικίες εκκενώθηκαν και κάτοικοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν σε σπίτια συγγενών ή φίλων οδηγήθηκαν σε κοντινό κέντρο αναψυχής.

Η αστυνομία έχει υπογραμμίσει ότι η κατάσταση θεωρείται ελεγχόμενη, την ώρα που συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια τι ακριβώς έχει εντοπιστεί στα τρία οχήματα.

Στο μικροσκόπιο η RAF Fairford

Η RAF Fairford είναι βρετανική αεροπορική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Η εγγύτητα των συλλήψεων με τη βάση έχει οδηγήσει τις βρετανικές αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι πέντε συλληφθέντες είχαν στόχο την RAF Fairford, ούτε έχει ανακοινωθεί επίσημα σύνδεσή τους με το Ιράν ή κάποια συγκεκριμένη οργάνωση.

Βρετανικά Μέσα μεταδίδουν ότι οι έρευνες εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπάρχει σχέση με την ευρύτερη ένταση γύρω από τη χρήση της βάσης από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πρόκειται, ωστόσο, για ερευνητική κατεύθυνση και όχι για επιβεβαιωμένο συμπέρασμα των αρχών.

Η βρετανική Αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της έρευνας και συνεργάζεται με την αστυνομία του Gloucestershire και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα οχήματα και να προκύψουν περισσότερα στοιχεία από την έρευνα, οι βρετανικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι σχεδίαζαν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία.