Η Τουρκία και ειδικότερα ο φιλοκυβερνητικός τουρκικός Τύπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αντιδράσεις που καταγράφηκαν στην Ελλάδα μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η εφημερίδα Akşam αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στη συνάντηση, επιλέγοντας ως βασικό άξονα τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από κόμματα και στελέχη της ελληνικής αντιπολίτευσης για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο Ισραήλ. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι χαρακτηριστικός: «Στην Αθήνα εξέγερση για τον Νετανιάχου! Ο κόσμος απομακρύνεται, εμείς αγκαλιάζουμε».

Η Akşam, εφημερίδα που κινείται σε εθνικιστική και φιλοκυβερνητική γραμμή στην Τουρκία, παρουσιάζει τη συζήτηση στην Ελλάδα μέσα από δηλώσεις της αντιπολίτευσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγκριση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με τις κινήσεις της Άγκυρας.

«Ενώ η Τουρκία δημιουργεί συμμαχίες, εμείς γίναμε το βαγόνι του Νετανιάχου»

Στο δημοσίευμα της Akşam αναφέρεται ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου προκάλεσε αντιδράσεις στην ελληνική αντιπολίτευση.

Η εφημερίδα παραθέτει, μεταξύ άλλων, την αιχμηρή διατύπωση που αποδίδει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), σύμφωνα με την οποία «ενώ η Τουρκία δημιουργεί συμμαχίες, εμείς γίναμε το βαγόνι του Νετανιάχου».

Σύμφωνα με την Akşam, η συγκεκριμένη πολιτική δύναμη επέκρινε την επιλογή του πρωθυπουργού να συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική διπλωματία δεν αξιοποιεί πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η τουρκική εφημερίδα αναφέρεται στις επικρίσεις για τη σχέση Αθήνας – Ισραήλ και στην άποψη που διατυπώνεται από την ελληνική αντιπολίτευση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει περισσότερο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Η Akşam συνδέει, μάλιστα, αυτή την κριτική με τις πρόσφατες περιφερειακές κινήσεις της Τουρκίας, αναφέροντας τις επαφές και τις συνεργασίες της Άγκυρας με χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η συνάντηση προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο από την ΕΛ.Α.Σ., αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επικαλείται και δηλώσεις του Γαβριήλ Σακελλαρίδη από τη Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, ο ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επέλεξε «την αγκαλιά και τον ρόλο του πιστού συμμάχου» αντί να πάρει θέση υπέρ της ειρήνης.

Το ενδιαφέρον του τουρκικού δημοσιεύματος βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο συνδέει την ελληνική πολιτική αντιπαράθεση με τη γενικότερη εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει για τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας.