Σε προσωπική δέσμευση απέναντι στην 80χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ προχώρησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, την ώρα που η στεγαστική κρίση στην Ισπανία προκαλεί έντονες κοινωνικές αναταράξεις. Η αποβολή της ηλικιωμένης από την κατοικία της πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις, με εκατοντάδες διαδηλωτές να προχωρούν σε κατάληψη τμήματος της κεντρικής πλατείας στο τουριστικό κέντρο της Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε κομματική εκδήλωση των Σοσιαλιστών ενόψει των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Πέδρο Σάντσεθ τοποθετήθηκε ευθέως για την υπόθεση που ξεσήκωσε τη χώρα:

«Χθες, η Μαρικάρμεν έκανε ένα βίντεο και ζήτησε από την κυβέρνηση της Ισπανίας και ιδίως από εμένα να παρουσιάσουμε την προσεχή Τρίτη ένα νομοθετικό διάταγμα, προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες, οι οποίοι επίσης πλήττονται από τη στεγαστική κρίση».

Απευθυνόμενος στη συνταξιούχο, ο Ισπανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο επισπεύδει τις διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση νέου πλαισίου προστασίας των ενοικιαστών:

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου αυτό να επικυρωθεί από το ισπανικό κοινοβούλιο».

Στην ίδια παρέμβαση, ο επικεφαλής της κυβέρνησης εξαπέλυσε πυρά κατά της δεξιάς παράταξης του Λαϊκού Κόμματος, η οποία διατηρεί τη διοίκηση στον δήμο και την περιφέρεια της Μαδρίτης, υπογραμμίζοντας:

«Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς».

Το «διάταγμα Μαρικάρμεν» και οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες

Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που ήδη αποκαλείται «διάταγμα Μαρικάρμεν», στοχεύει στην αυτόματη ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων και στην επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις διαδικασίες έξωσης.

Η τελική έγκριση των μέτρων από το ισπανικό κοινοβούλιο παραμένει ωστόσο αμφίβολη, καθώς η κυβερνητική παράταξη δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Αντίστοιχη πρόταση νόμου είχε καταψηφιστεί νωρίτερα εντός του έτους, διαμορφώνοντας ένα ρευστό σκηνικό καθώς η στεγαστική κρίση στην Ισπανία μετατρέπεται σε κεντρικό πεδίο πολιτικής διαμάχης ενόψει των εθνικών καλπών του 2027.