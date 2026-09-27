Η Ελβετία αποφάσισε στις κάλπες της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου να διατηρήσει το σημερινό περιθώριο εφαρμογής της ουδετερότητας, καθώς οι πρώτες προβολές δείχνουν καθαρή απόρριψη της πρωτοβουλίας που ζητούσε αυστηρότερους συνταγματικούς κανόνες.

Η πρόταση προέβλεπε να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η έννοια της «διαρκούς και ένοπλης» ουδετερότητας. Σε περίπτωση έγκρισής της, η χώρα δεν θα μπορούσε να εντάσσεται σε στρατιωτικές ή αμυντικές συμμαχίες ούτε να συνεργάζεται μαζί τους, εκτός εάν η ίδια δεχόταν επίθεση ή υπήρχε άμεση προετοιμασία επίθεσης.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και το σκέλος των κυρώσεων. Η νέα ρύθμιση θα επέτρεπε οικονομικά μέτρα εναντίον εμπόλεμων κρατών μόνο όταν αυτά είχαν αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με εξαίρεση μέτρα για την αποτροπή παράκαμψης κυρώσεων.

Η Ρωσία και η αλλαγή που επιχειρήθηκε στην ελβετική ουδετερότητα

Η πρωτοβουλία κατατέθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Τότε η Ελβετία υιοθέτησε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, εξέλιξη που οι υποστηρικτές της αυστηρότερης γραμμής θεωρούν απομάκρυνση από την παραδοσιακή ουδετερότητα της χώρας.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρώην ομοσπονδιακός σύμβουλος Κρίστοφ Μπλόχερ, ενώ τη συλλογή υπογραφών και την εκστρατεία συντόνισε η Pro Schweiz. Η πρόταση είχε τη στήριξη του δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP), καθώς και άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο είχαν ταχθεί εναντίον της. Το επιχείρημα των αντιπάλων ήταν ότι μια αυστηρή συνταγματική διατύπωση θα περιόριζε τον χειρισμό ζητημάτων ασφάλειας και θα δυσκόλευε συνεργασίες με άλλες χώρες, μεταξύ άλλων κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.

Η σημερινή απόφαση αφορά επομένως όχι το αν η Ελβετία θα παραμείνει ουδέτερη, αλλά το πόσο αυστηρά θα ορίζεται αυτή η ουδετερότητα και πόσο περιθώριο θα έχουν στο μέλλον η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να προσαρμόζουν την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας.