Η Μαδρίτη ξύπνησε την Κυριακή με την Πουέρτα ντελ Σολ γεμάτη σκηνές, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση και την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου ζούσε επί περίπου επτά δεκαετίες.

Περισσότερες από 150 σκηνές είχαν στηθεί στην πλατεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρέμειναν στον χώρο ζητώντας αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τις μισθώσεις και τις εξώσεις.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου με σύνθημα «Καμία άλλη Μαρικάρμεν», μετά την απομάκρυνση της 87χρονης από το διαμέρισμά της στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Η πορεία ξεκίνησε από την Πουέρτα ντελ Σολ και κατευθύνθηκε προς το Κογκρέσο.

Στην πλατεία ακούστηκαν συνθήματα όπως «Είμαστε όλοι η Μαρικάρμεν» και «Καμία άλλη Μαρικάρμεν», ενώ η συγκέντρωση συνεχίστηκε και μετά το τέλος της πορείας. Η εικόνα της νυχτερινής κατασκήνωσης στην ίδια πλατεία θύμισε σε αρκετά μέσα ενημέρωσης τις κινητοποιήσεις του 2011 και το κίνημα των Αγανακτισμένων.

Η έξωση που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, 87 ετών και σε αναπηρικό αμαξίδιο, απομακρύνθηκε την Τετάρτη από το διαμέρισμα όπου είχε ζήσει για 71 χρόνια. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από μήνες αντιπαράθεσης γύρω από το συμβόλαιο της κατοικίας και τις προσπάθειες να παραμείνει σε αυτήν.

Η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα όταν καταγράφηκε η έξοδός της από το σπίτι πάνω σε φορείο και η μεταφορά της με ασθενοφόρο. Η εικόνα προκάλεσε αντιδράσεις και έδωσε νέα ώθηση στις κινητοποιήσεις για το κόστος της κατοικίας και τα δικαιώματα των ενοικιαστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για την υπόθεση, το ακίνητο πέρασε σε εταιρεία, η οποία επιδίωξε σημαντική αύξηση του ενοικίου, από περίπου 500 ευρώ σε 2.650 ευρώ τον μήνα. Η Μαρικάρμεν, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο νέο ποσό.

Από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται μετά την έξωσή της, η 87χρονη έστειλε μήνυμα προς όσους συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. «Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», είπε, ζητώντας να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή της.

Η ίδια κάλεσε τους Ισπανούς να συμμετάσχουν στη διεκδίκηση αλλαγών και ζήτησε να προχωρήσει το λεγόμενο «διάταγμα Μαρικάρμεν».

Σκηνές στην Πουέρτα ντελ Σολ μετά τη διαδήλωση για την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη

Το αίτημα αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης για τη στέγαση. Η ισπανική κυβέρνηση υπό τον Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους κοινοβουλευτικούς συμμάχους της για το νέο πλαίσιο, ενώ τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η πίεση αυξήθηκε μετά τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

Το σχέδιο που έχει προτείνει το Συνδικάτο Ενοικιαστών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στις μισθώσεις και μέτρα που θα περιορίζουν τις εξώσεις. Η οργάνωση έχει παρουσιάσει τη δική της πρόταση ως «διάταγμα Μαρικάρμεν», με στόχο να μην επαναληφθούν αντίστοιχες περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η πολιτική διαπραγμάτευση παραμένει ανοιχτή. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και χρειάζεται τη στήριξη άλλων κομμάτων για να περάσει τη σχετική νομοθεσία.

Στην Πουέρτα ντελ Σολ, πάντως, η κινητοποίηση συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση της πορείας. Οι άνθρωποι που παρέμειναν εκεί έστησαν σκηνές, οργάνωσαν την παραμονή τους και δήλωσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία για τη στέγαση, τα ενοίκια και τις εξώσεις.