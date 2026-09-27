Η Μόσχα εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα, θέτοντας όμως ως βασική προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Ρωσίας. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, η χώρα που θα παραλάβει τα συστήματα θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη από τη Μόσχα και να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Μόσχα εξετάζει πιθανή μεταφορά των S-400

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο η Άγκυρα να αποφασίσει να μεταφέρει τα ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα σε άλλη χώρα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί μια τέτοια πρόταση.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε: «Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει ότι η Ρωσία δεν απορρίπτει εκ των προτέρων μια πιθανή μεταβίβαση των S-400, ωστόσο η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα συνοδεύουν μια τέτοια κίνηση.

Η προϋπόθεση που θέτει η Ρωσία στην Τουρκία

Παράλληλα, ο Λαβρόφ κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει μονομερώς σε μεταφορά των ρωσικών συστημάτων σε τρίτη χώρα. Για τη Μόσχα, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και το ποιο κράτος θα είναι ο τελικός παραλήπτης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών: «Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από αυτή τη χώρα σε κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Με αυτόν τον τρόπο, η Μόσχα συνδέει οποιαδήποτε πιθανή έγκριση της μεταφοράς των S-400 όχι μόνο με τη δική της προηγούμενη άδεια, αλλά και με την παροχή εγγυήσεων για την τύχη των συστημάτων μετά την παράδοσή τους στη νέα χώρα.

Οι ανησυχίες της Μόσχας για νέα μεταβίβαση

Το ζήτημα της περαιτέρω μεταφοράς των S-400 φαίνεται να αποτελεί βασικό στοιχείο της ρωσικής στάσης. Η Μόσχα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι, σε περίπτωση που τα συστήματα φύγουν από την Τουρκία και μεταφερθούν σε άλλο κράτος, δεν θα ακολουθήσει στη συνέχεια νέα μεταβίβαση προς τρίτη χώρα.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ επικαλέστηκε ως παράδειγμα περιπτώσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν καταγραφεί με όπλα τα οποία κατέληξαν στην Ουκρανία.

Όπως υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν οπλικά συστήματα από κράτη της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του αραβικού κόσμου, ενώ παράλληλα υπογράφονται συμφωνίες που απαγορεύουν την περαιτέρω μεταφορά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, σε μεταγενέστερο χρόνο διαπιστώνεται ότι ορισμένα από αυτά τα όπλα έχουν τελικά καταλήξει στην Ουκρανία.

Η Μόσχα θέλει να αποφύγει ένα αντίστοιχο ενδεχόμενο στην περίπτωση των S-400. Για τον λόγο αυτό, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Λαβρόφ, οποιαδήποτε συμφωνία για μεταφορά των συστημάτων από την Τουρκία σε άλλη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς διαβεβαιώσεις ότι αυτά δεν θα μεταφερθούν εκ νέου σε άλλο κράτος.