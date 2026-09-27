Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία, καθώς έλαβε χώρα σοβαρό περιστατικό σε αμερικανική αεροπορική βάση, με τις Αρχές να προχωρούν στην εκκένωση ακινήτων και στη σύλληψη αρκετών ανδρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη RAF Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ, όπου οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί εκρηκτικών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στο σημείο ειδική μονάδα του βρετανικού στρατού

Στην περιοχή του Γουέλφορντ έχουν σπεύσει ειδικοί πυροτεχνουργοί του βρετανικού στρατού, οι οποίοι εξετάζουν έναν αριθμό οχημάτων που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών, με τους κατοίκους να μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ.

Όπως αναφέρει το Sky News οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στην αεροπορική βάση.