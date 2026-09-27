Άνδρες οπλισμένοι με τυφέκια εφόδου σκότωσαν χθες, Σάββατο, 26/9 το βράδυ 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

«Φαίνεται πως έκαναν σωματική έρευνα σε ορισμένους πελάτες, από τους οποίους άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα προτού διαφύγουν με δύο αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό με τα πυρά σημειώθηκε γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος).

Η νοτιοαφρικανική αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα και διευκρίνισε ότι αυτοί «φέρεται να ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AK-47 και πιστόλια» μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το Reuters.

Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Κέιπ Τάουν τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης στη Λουάντλ στη 01:46 τοπική ώρα (02:46 ώρα Ελλάδος) και «άνοιξαν πυρ σε πελάτες», διευκρίνισε η νοτιοαφρικανική αστυνομία.