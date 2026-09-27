Με κοινή παραδοχή ότι δεν έχει γίνει επαρκής προετοιμασία για την επίλυση του Κυπριακού ούτε για μια συνάντηση 2+1 μεταξύ των δύο ηγετών και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ούτε για μια συνάντηση 5+1 με τη συμμετοχή των εγγυητριών χωρών, ο Αντόνιο Γκουτιέρες ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στον διάδοχό του. Ο νικητής, ο οποίος συνήθως επιλέγεται και διορίζεται μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, θα γίνει ο δέκατος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2027. Με βάση την άτυπη περιφερειακή εναλλαγή που εφαρμόζουν τα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα να επιλεγεί υποψήφιος από την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών και, de facto, επικεφαλής του συστήματος του ΟΗΕ. Ο ρόλος, ο οποίος περιγράφεται ως «κατά ίσα μέρη διπλωμάτης και συνήγορος, δημόσιος λειτουργός και διευθύνων σύμβουλος», δημιουργήθηκε με την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ το 1945.

Πέρα από την περιγραφή του ρόλου του Γενικού Γραμματέα, ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τα προσόντα, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, τη διάρκεια της θητείας ή τη διαδικασία επιλογής για τη θέση. Λόγω αυτής της έλλειψης λεπτομερειών, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καθορίσει σταδιακά κριτήρια μέσω ψηφισμάτων και άλλων εγγράφων.

Υπάρχουν επτά υποψήφιοι που διεκδικούν τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα.

Είναι οι εξής:

Ivonne A-Baki: Πρώην πρέσβειρα του Ισημερινού σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και το Κατάρ, υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη χρειάζονται «όχι έναν ακόμη διαχειριστή της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά έναν ειρηνοποιό». Στη δήλωση οράματός της για τον ρόλο δίνει έμφαση στην πρόληψη και τον τερματισμό των πολέμων, στη μεταρρύθμιση της σύνθεσης του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην αποκατάσταση της θεσμικής εμπιστοσύνης στο εσωτερικό του οργανισμού.

María Fernanda Espinosa Garcés: Η πρώην πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και πρώην υπουργός Εξωτερικών και υπουργός Άμυνας του Ισημερινού έχει βασίσει την υποψηφιότητά της σε πέντε πυλώνες: ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη, ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός, κάλυψη του χάσματος μεταξύ δεσμεύσεων και υλοποίησης, και αποκατάσταση της αξιοπιστίας των Ηνωμένων Εθνών.

Rafael Mariano Grossi: Είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας από το 2019. Προηγουμένως υπήρξε πρέσβης της Αργεντινής στην Αυστρία, καθώς και εκπρόσωπος της Αργεντινής στον IAEA και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Βιέννη. Υποστηρίζει την ανάγκη για έναν πιο αποτελεσματικό ΟΗΕ, προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, σημειώνοντας σε συνέντευξή του τον Απρίλιο ότι η εμπειρία του από τη διοίκηση του IAEA τον έχει προετοιμάσει κατάλληλα για τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Rebeca Grynspan Mayufis: Η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα είναι σήμερα Γενική Γραμματέας της UN Trade and Development. Διακεκριμένη οικονομολόγος, υποστηρίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πολιτική κρίση, κρίση νομιμοποίησης και λειτουργική κρίση και ότι θα επικεντρώσει τη θητεία της στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον οργανισμό, στην ανοικοδόμηση «των θεμελίων της διεθνούς ασφάλειας» με προτεραιότητα στην ειρηνοποίηση και στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Olara Otunnu: Έμπειρος διπλωμάτης, διετέλεσε υφυπουργός-γενικός γραμματέας του ΟΗΕ και ειδικός εκπρόσωπος για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις επί Kofi Annan. Προηγουμένως υπήρξε επίσης πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ουγκάντας στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Carolyn Rodrigues Birkett: Είναι η σημερινή μόνιμη αντιπρόσωπος της Γουιάνας στα Ηνωμένα Έθνη, θέση που κατέχει από το 2020. Προτού αναλάβει τη θέση αυτή, κατείχε διάφορα αξιώματα στην κυβέρνηση της Γουιάνας, μεταξύ των οποίων υπουργός Υποθέσεων των Αμερινδιάνων, υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Διεθνούς Συνεργασίας και υπουργός Εξωτερικών.

Macky Sall: Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης και πρώην πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης υποστηρίζει έναν πιο ευέλικτο και εκσυγχρονισμένο ΟΗΕ, με καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, καθώς και μια «ρεαλιστική και συναινετική μεταρρύθμιση» του Συμβουλίου Ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της σύνθεσης και της νομιμοποίησής του.

Στην τελευταία του ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γκουτέρες δεν έκανε καμία αναφορά στο Κυπριακό. Ίσως γιατί νιώθει και ο ίδιος ότι με την επιμονή του Ερντογάν στη λύση των δύο κρατών, η επίλυση είναι πάρα πολύ μακριά.