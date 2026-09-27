Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ισχυρή κακοκαιρία, η οποία προκαλεί παράκτιες πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ακυρώσεις αθλητικών και μουσικών εκδηλώσεων.

Η λεγόμενη «nor’easter» φέρνει «επικίνδυνες παράκτιες πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις» σε περιοχές όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS). Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες. Βροχές και ισχυροί άνεμοι προβλέπονται από τη Βιρτζίνια έως το Μέιν.

Νεκρός από πτώση δέντρου στο Μπρούκλιν

Στο Μπρούκλιν, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο που έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλα στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης PowerOutage.

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) συνέστησε στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους. Σύμφωνα με το FlightAware, περισσότερες από 2.400 πτήσεις έχουν καθυστερήσει, ενώ ακόμη 1.199 έχουν ακυρωθεί.

Η πανσέληνος επιδεινώνει τις παράκτιες πλημμύρες

Η πανσέληνος του Σαββάτου αναμένεται να επιδεινώσει τις παράκτιες πλημμύρες. Νερά έχουν εισβάλει σε δρόμους και σπίτια στις παραθαλάσσιες κοινότητες Σερφ Σίτι και Μανασκουάν του Νιου Τζέρσεϊ.

Στην προειδοποίησή της, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε: «Προετοιμαστείτε άμεσα για σημαντικές πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κοντά στην ακτή, συμπεριλαμβανομένων δρόμων που θα βρεθούν κάτω από το νερό και επιπτώσεων σε σπίτια και επιχειρήσεις».

Στη Νέα Υόρκη, οι αρχές προειδοποιούν για ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν τα 55 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 86 χιλιόμετρα την ώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και καλωδίων ηλεκτροδότησης.

«Μην ταξιδεύετε αν δεν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους κατοίκους. «Μην οδηγείτε και μην περπατάτε μέσα από νερά πλημμύρας».

Ακυρώσεις αγώνων και συναυλιών

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και σημαντικές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στην περιοχή της Βοστώνης, οι Ρεντ Σοξ μετέφεραν την τελευταία αναμέτρηση της σειράς τους με τους Σικάγο Καμπς για το απόγευμα της Κυριακής στη Φλόριντα.

Παράλληλα, ακυρώθηκε ο αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των Ρεντ Μπουλ Νέας Υόρκης και της Σεντ Λούις Σίτι.

Δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, στο οποίο επρόκειτο να εμφανιστούν ως βασικοί καλλιτέχνες η Λόριν Χιλ, ο Γουάικλεφ Ζαν και ο Τζον Λέτζεντ.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας είναι και η συναυλία του Εντ Σίραν στη Βοστώνη. Η εμφάνισή του στο στάδιο Τζίλιτ του Γκίλφορντ, στην περιοχή της Βοστώνης, ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε το στάδιο.