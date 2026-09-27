Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαιτίζει το τρέχον διάστημα το 55% των αεριωθούμενων μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, διαβεβαίωσε χθες Σάββατο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους έκανε τη δήλωση αυτή στο βραδινό διάγγελμά του, με φόντο την κλιμάκωση των πληγμάτων στα μετόπισθεν που ανταλλάσσουν οι δυο εμπόλεμες χώρες τους τελευταίους μήνες, με τουλάχιστον 16 νεκρούς και στις δυο πλευρές των συνόρων χθες, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών αντίστοιχα.