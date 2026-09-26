Στους 17 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή μικρού αεροσκάφους στη νοτιοδυτική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τα δύο ανώτατα στελέχη της στρατιωτικής δικαιοσύνης της χώρας.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε ανακοινώσει ο στρατός, έκανε λόγο για τουλάχιστον 14 θύματα στο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Το μικρό αεροσκάφος τύπου Let 410 UVP της αεροπορικής εταιρείας Tracep Congo Aviation συνετρίβη κοντά στο Κένγκε, την πρωτεύουσα της επαρχίας Κουάνγκο, που απέχει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από την Κινσάσα.

Let L-410 dosud z neznámých příčin havaroval v oblasti Kenge v Demokratické republice Kongo.



Podle předsedy představenstva Régie des Voies Aériennes (RVA) letadlo s registrací 9S-GUC převáželo 16 lidí — 12 pasažérů a čtyři členy posádky.

Bohužel nikdo nepřežil. pic.twitter.com/xMMso03nEq — 🍀Tomáš Doupal 🇨🇿 (@TomasDoupa39474) September 26, 2026

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων 13 επιβάτες και 4 μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.