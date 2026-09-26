Ανεστάλησαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας και των καιρικών συνθηκών, έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας.

Όλες οι αφίξεις στο αεροδρόμιο, το πέμπτο κατά σειρά με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ιταλία, ανεστάλησαν έως την Κυριακή 26/9/2026 στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Η Αίτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνια, όμως οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών.