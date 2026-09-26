Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη, διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε επί σχεδόν 70 χρόνια, ζητώντας μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών.

Τα πλάνα με την απομάκρυνση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ πάνω σε φορείο, την περασμένη Τετάρτη, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, έφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Διασχίζοντας το κέντρο της πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα ζητώντας μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις.

«Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρικάρμεν», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν.

Η Αμπασκάλ, που μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, προέτρεψε τους Ισπανούς να ενωθούν σε αυτή τη «μάχη», με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν από τη διαδήλωση. «Αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους», είπε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της.

İSPANYOLLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ! — Madrid'de 87 yaşındaki kadının, 70 yıldır oturduğu evin kirasını ödeyemeyince polis zoruyla evden çıkarılmasının ardından İspanyollar sokağa döküldü!



— Binayı satın alan bir yatırım fonu kiraya %250 zam yapıp tahliye kararı aldırdı.



— Yaşlı kadının… pic.twitter.com/CWmNStWzzC — postmodern (@postmbjk) September 25, 2026

«Αυτό το γεγονός πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή μου», πρόσθεσε σε αυτό το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη μεγαλύτερη ένωση ενοικιαστών της Ισπανίας.

Η Αμπασκάλ υποχρεώθηκε να φύγει από το σπίτι της αφού μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με το συνδικάτο.

Gigantesca manifestación en la Puerta del Sol en Madrid contra el desahucio de Maricarmen y por una vivienda digna. Impresionante. pic.twitter.com/rEBj3sfZcQ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 26, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, που δήλωσε πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησής του, δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση, αφού διαδηλώσεις οργανώνονται σε όλη την Ισπανία με αφορμή την υπόθεση της Αμπασκάλ.

Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων, το λεγόμενο «διάταγμα Μαρικάρμεν» που προβλέπει την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι τα μέτρα θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ένα παρόμοιο νομοσχέδιο είχε απορριφθεί νωρίτερα φέτος.