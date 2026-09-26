Ο Σεργκέι Λαβρόφ επιτέθηκε στη Δύση από το βήμα του ΟΗΕ, τονίζοντας πως δεν σέβεται την ασφάλεια της Ρωσίας, ενώ η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εναντιωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες που επιθυμεί η κυβέρνηση Τραμπ», προσθέτοντας πως «οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν, η απειλή για τη ρωσική ασφάλεια θα εξαλειφθεί και η ειρηνική ζωή θα επιστρέψει».

Στη συνέχεια, με αφορμή την επέτειο των 80 χρόνων από τη λήξη των Δικών της Νυρεμβέργης, μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, δήλωσε ότι δεν έχουν αντληθεί τα διδάγματα από όλους, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ανέχονται αυτό που αποκάλεσε «ουκρανικό ναζισμό», ενώ παράλληλα περιορίζουν τη χρήση της ρωσικής γλώσσας.

Μεταξύ άλλων, ο Λαβρόφ είπε ότι η διαρκής ειρήνη απαιτεί «αυστηρή τήρηση» της αρχής της ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι επεκτείνει την επιρροή του στη Νοτιοανατολική και τη Βορειοανατολική Ασία.

Ανακοίνωσε ότι η Ρωσία, η Λευκορωσία και «εταίροι με κοινές απόψεις» υιοθέτησαν στη Νέα Υόρκη μια δήλωση, με την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες για έναν Ευρασιατικό Χάρτη για τη Διαφορετικότητα και την Πολυπολικότητα στον 21ο αιώνα, καλώντας και άλλους να συμβάλουν στη δημιουργία αυτού που χαρακτήρισε «μια νέα αρχιτεκτονική ειρήνης και ανάπτυξης σε επίπεδο ηπείρου».

Μέση Ανατολή

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Λαβρόφ είπε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ, το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν έφερε την ειρήνη, καθώς ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά εξακολουθούν να σκοτώνονται, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει «κρίσιμη».

Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη, προειδοποίησε: «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα καταστεί αδύνατη η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Απλά δεν θα έχει μείνει καθόλου γη για αυτό».

Ζήτησε την ανάληψη επείγουσας και «μη συμβατικής» διεθνούς δράσης όσον αφορά την Παλαιστίνη, καθώς και τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη, το Ιράκ, το Σουδάν, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, ενώ επανέλαβε την έκκληση της Ρωσίας για άρση του ενισχυμένου αμερικανικού αποκλεισμού της Κούβας.

Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Λαβρόφ είπε:

«Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, στοχεύει επίσης τις υποδομές πολιτικής χρήσης στο Ιράν και τις υποδομές πολιτικής πυρηνικής χρήσης που υπόκεινται στις διασφαλίσεις του ΔΟΑΕ. Αυτό επέφερε ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα στην αξιοπιστία του Οργανισμού και σε ολόκληρο το σύστημα μη διάδοσης πυρηνικών όπλων».