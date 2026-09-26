Ρώσοι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι εντόπισαν την κρυφή εγγονή του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία ονομαζόταν Έλσα Ζελένσκι, μέχρι που άλλαξε το όνομά της.

Σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα Agentstvo, η 8χρονη Έλσα Ζελένσκι φέρεται να γεννήθηκε το 2017, περίοδο κατά την οποία ρωσικά ΜΜΕ έγραφαν ότι η κόρη του Πούτιν, Κατερίνα Τιχόνοβα, απέκτησε κρυφά παιδί. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, όμως, είναι κυρίως το επίθετό της, καθώς είναι ίδιο με εκείνο του Ουκρανού προέδρου, του ανθρώπου που μισεί ο Ρώσος πρόεδρος.

Το Agentstvo έγραψε ότι πρόκειται για μια απλή, αλλά τραγική σύμπτωση. Πατέρας της Έλσας φαίνεται να είναι ο χορογράφος Ίγκορ Ζελένσκι, ο οποίος, σύμφωνα με σκανδαλοθηρικά ρωσικά δημοσιεύματα, διατηρεί εδώ και χρόνια παράνομη σχέση με την κόρη του Ρώσου προέδρου.

Σύμφωνα με αρχεία των συνοριακών υπηρεσιών, η Έλσα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και έφυγε για πρώτη φορά από τη Ρωσία λίγο πριν από τα δεύτερα γενέθλιά της, στις 11 Νοεμβρίου 2019, όταν ταξίδεψε στο Μόναχο για δύο μήνες. Ο Ζελένσκι εργαζόταν εκείνη την εποχή εκεί, ενώ λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα το κορίτσι ταξίδεψε στην Κροατία. Και στις δύο περιπτώσεις, η εγγονή του Πούτιν εμφανίστηκε στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας συνόρων με το όνομα Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα. Έτσι, της δόθηκε το επώνυμο της μητέρας της, ενώ διατήρησε το πατρώνυμο που προέρχεται από το όνομα του πατέρα της.

Μάλιστα, τα ρωσικά ΜΜΕ εκτίμησαν ότι η εγγονή του Πούτιν μπορεί να πήρε το όνομά της από έναν χαρακτήρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney «Frozen», καθώς η Τιχόνοβα είναι γνωστή για το ενδιαφέρον της για το Χόλιγουντ.

Ωστόσο, αυτό δεν θεωρείται δεδομένο, καθώς στη Ρωσία το «Frozen» έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι προωθεί «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα», επειδή έχει πρωταγωνίστρια που στο τέλος νικά χωρίς να εμπλέκεται κάποιος άνδρας.