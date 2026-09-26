Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες ότι η κυβέρνησή του είχε απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης.

«Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό το Νόξβιλ του Τενεσί, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση ούτε αν η Ουάσινγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση.

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη ανέφερε ότι η πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού εντός επτά ημερών, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, αποδεσμεύσουν τα δεσμευμένα κεφάλαια και άρουν τις κυρώσεις επί του πετρελαίου.

Νωρίτερα, με μια ανάρτηση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στην πλατφόρμα του, Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε κατηγορηματικά ότι: «ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!!!»

Η ανάρτηση αυτή ήρθε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτεινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «θετικές και εποικοδομητικές συζητήσεις μέσω των μεσολαβητών», αλλά ο Τραμπ ήταν επιφυλακτικός ως προς το αν το Ιράν θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του και είχε ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι «βλέπει μια ανανεωμένη εκστρατεία βομβαρδισμών ως πιθανή», ανέφερε το δημοσίευμα της WSJ.