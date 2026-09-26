Σε δίκη οδηγούνται 11 άτομα στη Γαλλία, καθώς κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν έναν 16χρονο σε πανηγύρι, αλλά και για ρατσισμό κατά των λευκών.

Σύμφωνα με το Politico, το έγκλημα σημειώθηκε το 2023 στο χωριό Κρεπόλ και θύμα ήταν ο Τόμας Περότο. Τότε, οι δράστες φέρεται να φώναξαν και συνθήματα κατά των λευκών, ενώ επιχείρησαν να δολοφονήσουν τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα.

Εκείνη την περίοδο, ορισμένοι από τους δράστες ήταν ανήλικοι, ενώ η υπόθεση μόλις οδηγήθηκε σε δίκη, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή δολοφονία», ενώ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν περιέγραψε την επίθεση ως έργο μιας «ένοπλης πολιτοφυλακής».

Η δολοφονία πυροδότησε κινητοποιήσεις της ακροδεξιάς, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας «εκστρατείας τιμωρίας» από ακτιβιστές του κινήματος «Identitaires» στο γειτονικό Romans-sur-Isère.

Η απόφαση που διατάσσει τη δίκη κατηγορεί τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Περότο σε ένα πανηγύρι στο Κρεπόλ, για απόπειρα δολοφονίας τριών ακόμη ατόμων και για βίαιες επιθέσεις εναντίον άλλων.

Στην απόφαση των δικαστών αναφέρεται ότι η φερόμενη δολοφονία «προηγήθηκε, συνοδεύτηκε ή ακολούθησε από λόγια, κείμενα, εικόνες, αντικείμενα ή πράξεις οποιουδήποτε είδους» που προσέβαλαν την τιμή των θυμάτων ή μιας ομάδας λόγω της υποτιθέμενης φυλής, εθνικότητας, εθνικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα τους – «στην περίπτωση αυτή, της λευκής φυλής και του γαλλικού έθνους».