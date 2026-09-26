Σε μια προφανή αναφορά στην ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση στο βήμα του ΟΗΕ, αλλά στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπου θα λογοδοτήσουν για το αίμα που έχουν χύσει».

«Αν όσοι διαπράττουν γενοκτονία δεν λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της ιστορίας, οι ίδιες φρικαλεότητες θα επαναληφθούν», δήλωσε ο Ερντογάν κατά την τελετή λήξης του 29ου Διεθνούς Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι μόνος ούτε εγκαταλελειμμένος, οι αδελφές και οι αδελφοί μας στη Γάζα δεν είναι μόνοι στην προσπάθειά τους για δικαιοσύνη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, προτού προσθέσει ότι η περιοχή, «με την Τουρκία στο επίκεντρό της, βιώνει μια πλήρη καταιγίδα κρίσεων».