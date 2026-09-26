Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν ανάπαυλα, κάποιο χρονικό περιθώριο, παρατείνοντας ως τις αρχές του 2027 την εκεχειρία που έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο μεν, αλλά αναλυτές επισημαίνουν πως ο χρόνος πλέον πιέζει προκειμένου να εξευρεθεί πιο διαρκής συνεννόηση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Η σειρά συναντήσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, που ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή, αν χαρακτηρίστηκε από κάτι αυτό ήταν οι άφθονες πομπώδεις χειρονομίες και τελετουργίες.

Τα απτά αποτελέσματα, αντίθετα, ήταν λιγοστά.

Η εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο παρατάθηκε ως τη 10η Ιανουαρίου.

Κι αναγγέλθηκε η προσεχής άφιξη δύο πάντα –εμβληματικών της κινεζικής διπλωματίας– στις ΗΠΑ.

Οι πρόεδροι των δύο χωρών αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις κι έδωσαν ακόμη δύο ραντεβού ως το τέλος της χρονιάς.

Όμως, παρά το ότι οι δύο αρχηγοί κρατών απέφυγαν τις εντάσεις, οι χώρες τους παραμένουν σε σκληρή, πικρή αντιπαλότητα: «για το εμπόριο, για την τεχνολογία, για την Ταϊβάν, για την άμυνα, για τις σπάνιες γαίες και για τη βιομηχανική πολιτική», απαρίθμησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάνιελ Ράσελ του Asia Society Policy Institute.

Για τον Ντάνιελ Κρίτενμπρινκ, Αμερικανό πρώην διπλωμάτη, πλέον σύμβουλο στην εταιρεία συμβούλων The Asia Group, «δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία» που οι πρόεδροι Τραμπ και Σι ήθελαν να δώσουν εικόνα «κάποιας σταθερότητας, τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς».

Αλλά «θα χρειαστούν κι άλλα, απτά αποτελέσματα, ώστε η εκεχειρία αυτή να παραταθεί μακροπρόθεσμα», προσθέτει.

Ο κ. Κρίτενμπρινκ παρατηρεί ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την «απόγνωσή τους» έναντι της Κίνας διότι δεν τηρεί, ή δεν τηρεί όσο θα ανέμεναν, τους όρους προηγούμενης διμερούς συμφωνίας.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο είχαν συμφωνήσει στην εύθραυστη εκεχειρία ως προς το εμπόριο πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Οκτώβριο του 2025, αφού αντάλλαξαν βομβαρδισμούς τελωνειακών δασμών και άλλων τιμωρητικών μέτρων, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η εκεχειρία, που θα εξέπνεε τη 10η Νοεμβρίου, παρατάθηκε ως τη 10η Ιανουαρίου.

«Κοντό λουρί»

Η κινεζική ηγεσία θα προτιμούσε να παραταθεί για περισσότερο, σχολίασε η Μέρι Λόβλι, του Peterson Institute for International Economics.

Ωστόσο, κατ’ αυτήν, οι Αμερικανοί προτίμησαν «κοντό λουρί» εξαιτίας των ανησυχιών τους για τις παραδόσεις μαγνητών φτιαγμένων από σπάνιες γαίες στις ΗΠΑ — απόλυτα απαραίτητων στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην παραγωγή smartphones, στην αμυντική βιομηχανία…

Η κ. Λόβλι διερωτάται εξάλλου κατά πόσον οι επανειλημμένες αμερικανικές απειλές για την επαναφορά σε ισχύ πολύ επαχθών τελωνειακών δασμών εκφοβίζουν ακόμη την Κίνα.

Ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ είπε χθες πως μεθαύριο Δευτέρα θα ανακοινωθούν περισσότερα για τις προόδους και τις δεσμεύσεις που εξασφάλισε η Ουάσινγκτον από το Πεκίνο.

Αναφέρθηκε στο περίγραμμα συμφωνίας ώστε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα να είναι προστατευμένα σε περίπτωση που επανέλθουν σε ισχύ οι δασμοί, ή να έχουν «προτιμησιακή» μεταχείριση.

Ο κ. Γκριρ θα είναι ο οικοδεσπότης συνόδου της G20 αφιερωμένης στο εμπόριο, την ερχόμενη Τετάρτη 30ή Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στο Μιλγουόκι (Ουισκόνσιν, βόρειες ΗΠΑ).

Ανάμεσα στα βασικά ζητήματα θα είναι η «διαρθρωτική υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα», κατά τον όρο που γενικά υπονοεί τον κινεζικό ανταγωνισμό και την τεχνητή μείωση του κόστους.

Η Κίνα θα είναι φυσικά παρούσα, ως μόνιμο μέλος της G20.