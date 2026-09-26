Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα ανοίξουν έναν «δίαυλο επικοινωνίας» για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο χώρες δημιούργησαν έναν «Διάλογο ΗΠΑ-Κίνας για τη σούπερ-νοημοσύνη για να ανταλλάσσουν απόψεις για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα» της ΤΝ και συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν έναν «διμερή δίαυλο επικοινωνίας» αφιερωμένο στα περιστατικά, δηλώνει η αμερικανική προεδρία σε δελτίο Τύπου.

Η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε «σούπερ-νοημοσύνη» πριν από μερικές ημέρες, ήταν ένα από τα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή.

Οι δύο χώρες, που ανταγωνίζονται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά τους κινδύνους, ύστερα από περιστατικά από τα οποία προκλήθηκε ο φόβος μήπως η τεχνολογία αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της.

Οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν «την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για το κοινό καλό» και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να παραμείνει «ακριβώς στο σημερινό στάδιο» ρύθμισης.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε προτείνει την περασμένη εβδομάδα «να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός ειδοποίησης» ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα «σε περίπτωση περιστατικών, αν κάτι συμβεί που άπτεται της εθνικής ασφάλειας».

«Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε από μια κατάσταση αδιαφάνειας σε περισσότερη διαφάνεια ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παγκόσμια δύναμη στο ζήτημα της ΤΝ», σημείωσε.