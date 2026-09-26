Θα επισκεφτεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν τις ΗΠΑ πριν από το τέλος του χρόνου; Η Ουάσινγκτον απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Το Κρεμλίνο δεν αρνήθηκε ότι έλαβε την πρόσκληση. Η Μόσχα εκτιμά θετικά την πρόσκληση, ωστόσο δήλωσε ότι είναι ακόμα νωρίς και δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση για το αν θα ταξιδέψει ο Πούτιν στο Μαϊάμι ή για μια ενδεχόμενη διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πραγματοποιήσει συνολικά 8 επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η πιο πρόσφατη επίσκεψή του έγινε τον Αύγουστο του 2025, ενώ οι προηγούμενες χρονολογούνται από την περίοδο 2000–2015. Στις 15 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε η διμερής σύνοδος κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα. Ήταν η πρώτη φορά που Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε την Αλάσκα.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και συναντήθηκε με τον Μπαράκ Ομπάμα. Στις 1-2 Ιουλίου 2007 συναντήθηκε με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο στο Κενεμπάνκπορτ του Μέιν. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Νέα Υόρκη.

Τώρα ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η ιδέα τέθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες διευθετήσεις.

«Πράγματι, πραγματοποιήθηκε μια τέτοια συζήτηση», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. Είπε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση «στο εγγύς μέλλον», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της επίσκεψης στις ΗΠΑ του Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικού εκπροσώπου της Ρωσίας για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων.

Ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ συνεχίζει τις επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές, με επίκεντρο την πιθανή οικονομική συνεργασία, την οποία οι δύο πλευρές θεωρούν ότι θα μπορούσε να είναι αμοιβαία επωφελής.

Ο Ντμίτριεφ συναντήθηκε με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Νέα Υόρκη στις 24 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στις συζητήσεις περιλαμβάνονταν η αμερικανορωσική συνεργασία και οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Η πρόσκληση των ΗΠΑ στον Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αναστατώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιλαμβάνεται ξανά ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν συμμερίζεται τη στρατηγική της απομόνωσης του Ρώσου προέδρου. Άλλωστε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, όχι μόνο μετέβη στη Νέα Υόρκη για την G20 την τελευταία φορά, αλλά συναντήθηκε και με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρες μέλος της G20, κανονικά εκπροσωπείται από τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Να σημειωθεί ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δεν έχει προσκληθεί. Σε συνέντευξή της στο Sky News, ήταν επικριτική σχετικά με την πιθανή παρουσία του Πούτιν.

«Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό μαζί με τους συναδέλφους μας, αλλά νομίζω ότι είναι σαφώς λάθος δρόμος να κανονικοποιήσουμε τους ανθρώπους που ξεκινούν πολέμους, που αντιβαίνουν στον χάρτη του ΟΗΕ, που σκοτώνουν και δίνουν εντολές να σκοτωθούν άμαχοι, να αγνοήσουμε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προκαλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ζημιές και βάσανα στους ανθρώπους», είπε.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, όταν ρωτήθηκε αν η φον ντερ Λάιεν θα μποϊκοτάρει την οικογενειακή φωτογραφία εάν εμφανιστεί ο Πούτιν, αρνήθηκε να σχολιάσει υποθετικά σενάρια: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ο Πούτιν υποστηρίζει σταθερά ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλουν τη θέλησή τους μονομερώς σε όλο τον κόσμο, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών. Σε ομιλίες του, όπως στη Διεθνή Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου αλλά και σε πρόσφατα διαγγέλματά του, έχει κατηγορήσει την Ουάσινγκτον για «υπέρμετρη χρήση βίας» και για τη δημιουργία παγκόσμιων κρίσεων στην οικονομία και την ασφάλεια.

Επομένως, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να είναι ακόμη σε εξέλιξη και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί, η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος θα δρομολογήσει σημαντικές εξελίξεις