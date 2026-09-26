Οι αρχές της πόλης της Μπανγκόκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές.

Η κατάστασης καταστροφής, η οποία επιτρέπει στις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε καθώς σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόκ Σαντσάρτ Σιτιπούντ.

«Η στάθμη του νερού δεν έχει σταματήσει να ανεβαίνει. Τώρα είναι δύσκολο να βγεις έξω. Φτάνει ως τη μέση μου», δήλωσε στο AFP η Σομκίντ Φέουκ-νγκαμ, μια 67χρονη πωλήτρια που ζει δίπλα σε κανάλι κοντά στο κέντρο.

Bangkok has become one with the sea. The soothsayers were right. Video from Petchburi. pic.twitter.com/kndo3OY4nT — Sunny BKK Dude 🇹🇭 🏝️🎵 (@bkkdude) September 26, 2026

«Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Έχω κλείσει το κατάστημά μου εδώ και δύο μέρες», συνέχισε, λέγοντας ότι δεν έχει δει τέτοιες πλημμύρες στην πόλη για 15 χρόνια.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και γεμάτα κανάλια

Η βροχή που πέφτει αδιάκοπα από την Πέμπτη το απόγευμα έχει πλημμυρίσει τους δρόμους και προκαλέσει την άνοδο της στάθμης του νερού στα κανάλια της Μπανγκόκ, ενώ νερά έχουν μπει σε πολλά κτίρια που βρίσκονται δίπλα σε αυτά.

JUST IN: Bangkok, Thailand declares state of disaster in all 50 of the city's districts amid severe flooding. pic.twitter.com/Q2r46FKcVH — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 26, 2026

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το ανατολικό τμήμα της πόλης είναι αυτό που έχει πληγεί περισσότερο. «Εξακολουθεί να βρέχει και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τα νερά, αλλά τα κανάλια έχουν γεμίσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Αυτός παρότρυνε τους ασθενείς που είναι κλινήρεις στα σπίτια τους και εξαρτώνται από ζωτικής σημασίας ιατρικό υλικό να εξετάσουν το ενδεχόμενο εισαγωγής και προσωρινής παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Το 2011, μεγάλες πλημμύρες σε όλη την Ταϊλάνδη στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 500 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε εκατομμύρια σπίτια.