Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους χθες Παρασκευή υπό το φως της ημέρας στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα.

Η Ρωσία «θα το σκεφτεί καλά» προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών, έπειτα από τις επιδρομές ουκρανικών drones την 20ή Σεπτεμβρίου —την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών—, είπε ο κ. Πούτιν.

«Προτάσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών, ναι, βρίσκονται όντως πάνω στο τραπέζι (…) αλλά έπειτα από όλα όσα έκαναν (σ.σ. οι Ουκρανοί), θα σκεφτούμε καλά πώς πρέπει να αντιδράσουμε», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν προετοιμαζόμαστε για μάχες οποιουδήποτε είδους με την Ευρώπη», συνέχισε, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται σε ολοένα υψηλότερους τόνους στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του NATO.

Νωρίτερα χθες, επιδρομή με drones εναντίον κτιρίου γραφείων στο Κίεβο σκότωσε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν 14χρονο, και τραυμάτισε άλλους 46, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε πως ο έφηβος είχε ισραηλινή υπηκοότητα και ότι η μητέρα του είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε διερχόμενους να τρέχουν κοιτώντας τους αιθέρες και άκουσε το βουητό της μηχανής αεριωθούμενου drone. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν κατά κανόνα το Κίεβο τις νύχτες, αλλά οι επιθέσεις υπό το φως της ημέρας είναι πλέον πιο συχνές.

Σε μια από τις τοποθεσίες που έγιναν στόχος, δημοσιογράφοι του AFP είδαν κατοίκους μπροστά σε μεγάλη πολυκατοικία, ο 9ος και 10ος όροφος της οποίας είχαν μαυρίσει εξαιτίας πυρκαγιάς που προκάλεσε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι αποθήκη που χρησιμοποιούσε η αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων McDonald’s έγινε επίσης στόχος πλήγματος κοντά στο Κίεβο.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά) σε επιδρομή εναντίον κτιρίου των ταχυδρομείων, σύμφωνα με τις αρχές.

Πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό χρειάστηκε να απομακρύνουν εσπευσμένα επτά ασθενείς από νοσοκομείο στη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής με drones, που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο και προκάλεσε πυρκαγιά. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η Ουκρανία, η επικράτεια της οποίας υφίσταται σχεδόν καθημερινό σφυροκόπημα από ρωσικά drones και πυραύλους εδώ και πάνω από τεσσεράμισι χρόνια, κλιμακώνει από την πλευρά της τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στοχοποιήθηκαν δύο διυλιστήρια, εργοστάσιο που παράγει στρατιωτικά είδη και ραντάρ σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω Telegram.

«Ανταποδίδουμε τα βάρβαρα πλήγματα της Ρωσίας εναντίον αμάχων», πρόσθεσε.

Ζευγάρι σκοτώθηκε σε επιδρομή ουκρανικών drones στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, στη ρωσική πλευρά των συνόρων των δύο χωρών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι εξάλλου υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε «οριστική απόφαση» να δώσει στην Ουκρανία άδειες για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot, απαραίτητους στο Κίεβο για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι ναι, έλαβε οριστική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», ανέφερε σε ηχογραφημένο μήνυμά του απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με τον αρχηγό του αμερικανικού κράτους στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Αν πράγματι δοθούν τέτοιες άδειες, θα πρόκειται για πρόοδο για το Κίεβο, που δεν είναι σε θέση να προμηθευτεί επαρκείς ποσότητες πυραύλων αναχαίτισης PAC-3, των μόνων στο ουκρανικό οπλοστάσιο που είναι ικανοί να καταρρίπτουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πρόκειται πάντως για πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο, που δεν θα έχει αμέσως αντίκτυπο στον πόλεμο. Ο κ. Ζελένσκι εκτίμησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πως για να αρχίσει η παραγωγή πυραύλων για τα συστήματα Patriot θα απαιτηθεί «ένας ως ενάμισης χρόνος».

Τον Ιούλιο, έλεγε ότι η χώρα θα χρειαστεί τουλάχιστον 300 πυραύλους αναχαίτισης για τον χειμώνα, όταν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βάζουν κατά κανόνα στο στόχαστρο το ενεργειακό σύστημα, βυθίζοντας εκατομμύρια Ουκρανούς στο σκοτάδι και στο κρύο.

Η έλλειψη των πολύ ακριβών και δυσεύρετων PAC-3 επιδεινώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή φέτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει τον Ιούλιο πως θα συμφωνούσε να δοθούν άδειες για την παραγωγή τους στην Ουκρανία, προτού ανακαλέσει, κρίνοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει να είναι «πολύ προσεκτική» όσον αφορά το σε ποιους χορηγεί τέτοιες.

Από το καλοκαίρι, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν επίσης μαζικά νέα, αεριωθούμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που είναι πολύ δυσκολότερο να καταρριφθούν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά με τα παλαιότερης τεχνολογίας συστήματα, που γενικά έχουν εγκατεστημένους τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες 50 ίππων οι οποίοι κινούν έλικες.