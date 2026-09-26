Μια απομακρυσμένη πόλη της Σιβηρίας βρίσκεται σε κατάσταση τρόμου, καθώς καφέ αρκούδες έχουν σκοτώσει έξι ανθρώπους μέσα σε μόλις έναν μήνα. Από αρκούδες που μπαίνουν από παράθυρα υπνοδωματίων μέχρι επιθέσεις σε ανθρώπους που αναζητούν μανιτάρια στα δάση, η πόλη Ποντιόσοβο στην περιοχή Κρασνογιάρσκ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κατάσταση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο ότι ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι κάποιος από τους ίδιους. Στις αχανείς παγωμένες εκτάσεις της Σιβηρίας ζουν σχεδόν 308.000 καφέ αρκούδες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Αν και οι θανατηφόρες επιθέσεις σε ανθρώπους ήταν ιστορικά σπάνιες, το φετινό καλοκαίρι έχει καταγραφεί αισθητή αύξηση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η περιοχή Κρασνογιάρσκ τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, αφού δύο ηλικιωμένες γυναίκες σκοτώθηκαν και διαμελίστηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις, με διαφορά μόλις λίγων ωρών, στην απομακρυσμένη Ποντιόσοβο. Η 73χρονη συνταξιούχος Γκαλίνα Τετέρινα και η 67χρονη Ζόγια Γ. είχαν βγει για να μαζέψουν μανιτάρια, όταν δέχθηκαν επίθεση από αρκούδα. Εκτιμάται ότι το ζώο σκότωσε και έθαψε τη Ζόγια και λίγες ώρες αργότερα επιτέθηκε στο ίδιο σημείο στην Γκαλίνα.

Bears Kill 6 People in a Month in Siberia, While Officials Warn One Town is ‘Under Siege’ https://t.co/httAUhWMAe — People (@people) September 24, 2026

Μετά το διπλό περιστατικό διατάχθηκε κατάσταση «υψηλού συναγερμού», λόγω «του αυξανόμενου αριθμού θεάσεων αρκούδων εντός των ορίων της πόλης». Λίγο αργότερα σκοτώθηκε ένας 40χρονος εργάτης εργοστασίου που περπατούσε στο δάσος. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αναζητούσαν άγρια μούρα σε απομακρυσμένο δάσος κατά μήκος του ποταμού Λένα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, μια 66χρονη μητέρα οκτώ παιδιών, η Λιουντμίλα Προκόφιεβνα, σκοτώθηκε όταν καφέ αρκούδα μπήκε στο σπίτι της και την παρέσυρε μέχρι τον θάνατό της. Είναι μία από τους έξι νεκρούς στην περιοχή και μία από τους 14 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από αρκούδες στη Ρωσία φέτος.

Οι ρωσικές αρχές δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν την έξαρση των θανάτων στην περιοχή Κρασνογιάρσκ, εξετάζοντας ενδεχόμενη αμέλεια στον έλεγχο του πληθυσμού των αρκούδων ή στην πρόληψη της εισόδου τους σε κατοικημένες περιοχές. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας για τις περιοχές Κρασνογιάρσκ και Χακασίας υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές «δεν έλαβαν μέτρα» για τη ρύθμιση του πληθυσμού των θηρευτών ή την αποτροπή της εμφάνισής τους σε περιοχές όπου ζουν άνθρωποι.

Η Μόσχα, πάντως, απορρίπτει ότι οι επιθέσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί συνολικά στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν σχετικά σταθερές, περίπου στις 20 έως 30 τον χρόνο.

Στα νότια της Σιβηρίας, στη γειτονική περιοχή, μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε τον Αύγουστο. Η 29χρονη Σνεζάνα Κορολιόβα, που μόλις είχε αρραβωνιαστεί, σκοτώθηκε όταν αρκούδα την άρπαξε από τη σκηνή της κατά τη διάρκεια ρομαντικού ταξιδιού στα βουνά Αλτάι. Το ζευγάρι ξύπνησε περίπου στη 1 π.μ., καθώς το ζώο έσκιζε τη σκηνή και στη συνέχεια «παρέσυρε τη γυναίκα που ούρλιαζε». Παρά τους πυροβολισμούς στον αέρα από θηροφύλακες και αστυνομικούς, η αρκούδα δεν σκοτώθηκε λόγω των περιορισμών στη χρήση όπλων.

Από το 1990, ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων στη Ρωσία αυξήθηκε από 130.000 σε σχεδόν 308.000 το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Φυσικών Πόρων. Οι αρχές φέρεται να έχουν θανατώσει από την άνοιξη περισσότερες από 530 αρκούδες που θεωρήθηκαν επιθετικές.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη παρουσία αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές οφείλεται κυρίως στην έλλειψη της βασικής τους τροφής, δηλαδή ξηρών καρπών, μούρων και μανιταριών.