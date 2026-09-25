Σε μια κίνηση που ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία τους, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία σχεδιάζουν κατεπείγουσα συνάντηση των αρχηγών των γενικών επιτελείων τους, με αντικείμενο την παροχή στήριξης στο Ριάντ.

Την ανακοίνωση έκανε το Ισλαμαμπάντ, διευκρινίζοντας ότι οι τρεις χώρες θα συζητήσουν πιθανούς τρόπους ενεργοποίησης του κοινού αμυντικού συμφώνου τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή της υποστήριξης που εξετάζεται.

Καταδίκη των επιθέσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, οι κυβερνήσεις των τριών χωρών καταδικάζουν τις επιθέσεις εναντίον της Μέκκας, καθώς και εναντίον πολιτικών και οικονομικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Ισλαμαμπάντ αναφέρει ότι Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στηρίζουν το δικαίωμα του Ριάντ να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας.

Η διατύπωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μέκκα αποτελεί τον ιερότερο τόπο του ισλαμικού κόσμου, ενώ οι επιθέσεις σε σαουδαραβικές υποδομές ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και την οικονομική και ενεργειακή σταθερότητα της χώρας.

Στο επίκεντρο οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών αναμένεται να εξετάσουν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υποστηριχθεί η Σαουδική Αραβία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η συζήτηση θα αφορά επιχειρησιακή συνεργασία, ενίσχυση της αεράμυνας, ανταλλαγή πληροφοριών ή άλλες μορφές στρατιωτικής και τεχνικής υποστήριξης.

Επίσης, δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία ή ο τόπος της συνάντησης. Η αναφορά του Πακιστάν σε «κατεπείγουσα» διαδικασία, ωστόσο, καταδεικνύει την πρόθεση των τριών πλευρών να κινηθούν άμεσα.

Το αμυντικό σύμφωνο

Η επικείμενη συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, στην οποία έχει ενταχθεί και η Τουρκία.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κοινή τοποθέτηση των τριών χωρών στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης προς το Ριάντ. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, όμως, το εύρος των δεσμεύσεων που μπορεί να προκύψουν θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των στρατιωτικών ηγεσιών και από την αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας.

Το Ισλαμαμπάντ περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι τρεις χώρες θα αναζητήσουν τρόπους στήριξης της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να προαναγγείλει συγκεκριμένη στρατιωτική ανάπτυξη ή άμεση εμπλοκή σε επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οποιαδήποτε διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.