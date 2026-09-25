Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει λάβει μέτρα ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις από πιθανές κυρώσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αναπληρώτρια εισαγγελέα του Δικαστηρίου, Ναζάτ Σαμίμ Χαν.

Σε συνέντευξή της στους Financial Times, η Χαν δήλωσε ότι το ΔΠΔ έχει εργαστεί συστηματικά ώστε να διασφαλίσει πως ο θεσμός θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και σε περίπτωση αμερικανικών κυρώσεων.

«Έχουμε εργαστεί πολύ για να διασφαλίσουμε ότι το Δικαστήριο θα είναι προστατευμένο από τις επιπτώσεις τυχόν πιθανών κυρώσεων στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η «ψηφιακή αποσύνδεση» από τη Microsoft

Ένα από τα βασικά βήματα που έκανε το ΔΠΔ ήταν η αναδιάρθρωση των τεχνολογικών του υποδομών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Δικαστήριο αντικατέστησε τα προγράμματα γραφείου της Microsoft με το γερμανικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα OpenDesk, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή του από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Παράλληλα, αναζήτησε εναλλακτικές λύσεις για υπηρεσίες όπως οι ασφαλίσεις υγείας και οι τραπεζικές συναλλαγές, ώστε πιθανές περιοριστικές ενέργειες να μην επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία του.

Προπληρωμένοι μισθοί για να μην «παγώσει» η λειτουργία

Ένα ακόμη μέτρο που φέρεται να έλαβε το ΔΠΔ ήταν η προπληρωμή μισθών εργαζομένων για αρκετούς μήνες, με στόχο να αποφευχθούν προβλήματα στη μισθοδοσία σε περίπτωση οικονομικών περιορισμών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να διατηρηθεί η λειτουργική ανεξαρτησία του Δικαστηρίου, το οποίο βασίζεται σε διεθνή χρηματοδότηση και συνεργασίες.

Οι απειλές για κυρώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ

Η προετοιμασία του ΔΠΔ έρχεται μετά τις πληροφορίες του Reuters ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προετοιμάσει κυρώσεις κατά ολόκληρου του Δικαστηρίου και σχεδιάζει να τις ανακοινώσει σύντομα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει το ΔΠΔ. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το χαρακτήρισε «ανεξέλεγκτο θεσμό» και κάλεσε τα κράτη-μέλη του να αποχωρήσουν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Δικαστήριο αποτελεί έναν θεσμό που λειτουργεί χωρίς επαρκή έλεγχο, ενώ έκανε λόγο για μια «μοχθηρή ομάδα ανθρώπων».

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ-ΔΠΔ έχει βαθύτερες ρίζες, καθώς η Ουάσινγκτον δεν είναι μέλος του Δικαστηρίου, το οποίο ιδρύθηκε το 2002 με τη Συνθήκη της Ρώμης για τη δίωξη εγκλημάτων όπως γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ένας θεσμός υπό πίεση

Το ΔΠΔ βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο διεθνών πολιτικών αντιπαραθέσεων, ιδιαίτερα μετά την έκδοση ενταλμάτων και την έναρξη ερευνών που αφορούν πρόσωπα με ισχυρή πολιτική επιρροή.

Η ηγεσία του, πάντως, υποστηρίζει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί διασφαλίζουν πως το Δικαστήριο θα μπορεί να συνεχίσει το έργο του ανεξάρτητα από πιθανές πιέσεις ή οικονομικούς περιορισμούς.