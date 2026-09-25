Γκράφιτι που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης στο Μπρίστολ, στην Αγγλία, πόλη καταγωγής του Banksy, προκάλεσε αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια για λάθη, μεταξύ άλλων για εσφαλμένη απεικόνιση έργου του καλλιτέχνη της street art.



Η τοιχογραφία στην πλαϊνή όψη της παμπ «Jolly Colliers» στο Μπέντμινστερ του Μπρίστολ δεν απεικονίζει απλώς μια λανθασμένη εκδοχή του αξιοθέατου της πόλης, Πύργου Κάμποτ και ένα δυσανάλογα μικρό υπερωκεάνιο SS Great Britain, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια εσφαλμένη απόδοση του έργου του Banksy «Mild Mild West» (1999): στη θέση του διάσημου τεράστιου λούτρινου αρκούδου του καλλιτέχνη –ο οποίος εκτοξεύει βόμβα μολότοφ εναντίον αστυνομικών των μονάδων καταστολής ταραχών– εμφανίζεται μια φιγούρα με ένα πόδι.

Bristol's first AI-created street art mural is 'only temporary', say pub bosses, after big backlash.

Full story here:https://t.co/PLfWmlSdpE — Tristan Cork Post (@TristanCorkPost) September 22, 2026

Η τοιχογραφία βρίσκεται σε μια περιοχή γνωστή για τη φιλοξενία του Upfest, του μεγαλύτερου Φεστιβάλ Τέχνης του Δρόμου στην Ευρώπη, στη διάρκεια του οποίου καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τις προσόψεις κτιρίων ως καμβά.



Με αφορμή τη συγκεκριμένη τοιχογραφία στην πόλη του Μπρίστολ, η οποία φημίζεται διεθνώς για την τέχνη του δρόμου και την ανάδειξη καλλιτεχνών όπως ο Banksy υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την τοπική καλλιτεχνική κοινότητα.

Huge new AI mural on pub in Banksy's home city is torn down after backlash over multiple mistakes https://t.co/JkgaD77c5z — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2026

«Τα σχέδια που δημιουργούνται με Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο υποβαθμίζουν, αλλά και υπονομεύουν το έργο των καλλιτεχνών» δήλωσε στο Bristol 24/7 η Κάρολαϊν Μαγκς από την ομάδα Bristol Mural Collective (BMC), προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ένιωσαν «θλίψη και αγανάκτηση που η παμπ Jolly Colliers δεν επέλεξε να στηρίξει μία δημιουργία καλλιτέχνη».



Ο καλλιτέχνης Ollie Gilliard, γνωστός ως Gage Graphic έκανε λόγο για «πρόχειρο και βιαστικό» έργο και εξέφρασε ανησυχία για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εισχωρεί στον δημιουργικό χώρο και τον αντικαθιστά με άψυχη αντιγραφή», σύμφωνα με το BBC.

Εκπρόσωπος της Punch Pubs & Co, στην οποία ανήκει η παμπ, εξήγησε σε δήλωσή του: «Ο εξωτερικός τοίχος απαιτεί ορισμένες μικρές εργασίες που θα καθιστούσαν δύσκολη τη δημιουργία μιας μόνιμης τοιχογραφίας αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό επιλέξαμε μια προσωρινή λύση».



Πρόσθεσε ότι προσβλέπουν στη συνεργασία με ντόπιους καλλιτέχνες για ένα πιο μόνιμο έργο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.