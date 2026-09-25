Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικού drone στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σημείο κοντά σε κτίριο γραφείων. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των ουκρανικών αρχών, στον χώρο στάθμευσης δίπλα στο κτίριο ξέσπασε φωτιά, με αρκετά αυτοκίνητα να παραδίδονται στις φλόγες. Εκεί εντοπίστηκαν και οι σοροί των τριών θυμάτων.

Ο Κλίτσκο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι επτά ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χτύπημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Το Κίεβο στο στόχαστρο των drones

Η νέα επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με συχνές επιθέσεις από ρωσικά drones και πυραύλους.

Μόλις νωρίτερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, ρωσικό drone είχε πλήξει πολυκατοικία στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 14χρονο παιδί και να τραυματιστούν άλλοι άνθρωποι.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων, με τη Μόσχα να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο drones για χτυπήματα σε ουκρανικές πόλεις. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι τους τελευταίους μήνες η Ρωσία έχει εντείνει τη χρήση ταχύτερων drones, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε συστήματα αναχαίτισης.

Συνεχίζεται ο πόλεμος παρά τις διπλωματικές κινήσεις

Η νέα αιματηρή επίθεση σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση του πολέμου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει σταθερή συμφωνία που να περιορίζει τις αεροπορικές επιχειρήσεις.

Το Κίεβο και η Μόσχα συνεχίζουν τις επιθέσεις με drones, πλήττοντας τόσο στρατιωτικούς όσο και υποδομές, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση.

Οι ουκρανικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τις ζημιές και την ταυτότητα των θυμάτων, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και απομάκρυνσης των συντριμμιών συνεχίζονται.