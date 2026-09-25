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Σε μια καθοριστική συμφωνία προχώρησαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκλειδώνοντας ένα τεράστιο πακέτο ενίσχυσης για το Κίεβο. Η απόφαση αφορά την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης και προορίζονται αποκλειστικά για την ενίσχυση της στρατιωτικής άμυνας της Ουκρανίας.

Την οριστική επίτευξη της συμφωνίας επιβεβαίωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Όπως δήλωσε η ίδια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν πλήρως στους όρους για την αποδέσμευση των 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλίζοντας την άμεση ροή της κρίσιμης υποστήριξης.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική θέση της Ευρώπης απέναντι στις προκλήσεις, διασφαλίζοντας τη διαρκή και ουσιαστική συνδρομή προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Από το ποσό αυτό, 900 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη στρατιωτική αποστολή υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού, ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στο X.

Πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποζημίωση των κρατών μελών, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.