Ένα στιγμιότυπο από την ξενάγηση του Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο έγινε viral, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος ξέσπασε σε γέλια όταν ο Αμερικανός πρόεδρος τού έδειξε το ιδιαίτερο «πορτρέτο» του Τζο Μπάιντεν.

Οι δύο ηγέτες περπατούσαν στον διάδρομο του Λευκού Οίκου, όπου βρίσκεται η λεγόμενη «Presidential Walk of Fame», με τις φωτογραφίες και τις αναφορές στους Αμερικανούς προέδρους.

Όταν έφτασαν στο σημείο όπου βρίσκεται η εικόνα που έχει τοποθετηθεί στη θέση του επίσημου πορτρέτου του Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ την υπέδειξε στον Σι Τζινπίνγκ και του εξήγησε ότι πρόκειται για το «autopen» του πρώην προέδρου, δηλαδή την αυτόματη συσκευή που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή υπογραφών.

Ο Σι Τζινπίνγκ αντέδρασε γελώντας, ενώ το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η επίμαχη εικόνα είχε τοποθετηθεί από τον Τραμπ στη γκαλερί του Λευκού Οίκου αντί για το παραδοσιακό πορτρέτο του Μπάιντεν, στο πλαίσιο της κριτικής που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στον προκάτοχό του.

Το στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, με τους δύο ηγέτες να έχουν συζητήσεις για τις αμερικανοκινεζικές σχέσεις και ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία.