Ένας γιατρός στην Πενσιλβάνια μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ενώ κοιμόταν από έναν σχεδόν γυμνό εισβολέα, ο οποίος φέρεται να υποστήριζε ότι είναι ο Θεός, ενώ η βαριά τραυματισμένη σύζυγός του προσπαθούσε να σώσει τα παιδιά τους και να βρει βοήθεια.

Ο 46χρονος Δρ. Ίντρις Έβανς και η σύζυγός του εντοπίστηκαν με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους στο Έτζγουντ της Πενσιλβάνια, λίγο μετά τις 00:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με την Αστυνομία της Κομητείας Αλεγκένι.

Η επίθεση μέσα στην κρεβατοκάμαρα

Το ζευγάρι κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρά του στον τρίτο όροφο, όταν ο 32χρονος ύποπτος, Ελάιτζα Χέμινγουεϊ, φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι από ένα πίσω παράθυρο και εξαπέλυσε την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ήταν μια πολύ βίαιη σκηνή. Τα έπιπλα της κρεβατοκάμαρας ήταν σπασμένα, οι καθρέφτες ήταν σπασμένοι. Ήταν μια πολύ φρικιαστική σκηνή», δήλωσε ο βοηθός επιθεωρητής Βίκτορ Τζόζεφ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το WPXI, ο Χέμινγουεϊ περιγράφηκε ως «ψυχωτικός» την ώρα που μαχαίρωνε τον γιατρό και τη σύζυγό του, κάνοντας πολλές αναφορές στον Θεό και λέγοντας ότι «είναι ο Θεός».

Ο Έβανς μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σύζυγός του μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η σύζυγος προσπάθησε να προστατεύσει τα παιδιά

Η σύζυγος του γιατρού είπε στην αστυνομία ότι και οι δύο προσπάθησαν να «αντισταθούν όσο καλύτερα μπορούσαν», ενώ εκείνη φώναζε στα παιδιά τους να φύγουν από το σπίτι.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 8 και 12 ετών, αναφέρθηκε ότι ήταν σωματικά «καλά» μετά την επίθεση.

Ο φερόμενος ως εισβολέας πήρε επίσης τα κλειδιά του αυτοκινήτου της συζύγου του Έβανς, αφού της τα ζήτησε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Έβανς φώναξε τον ύποπτο με το μικρό του όνομα, «Ελάιτζα», σαν να τον γνώριζε. Η σύζυγός του, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον ένοπλο εισβολέα, σύμφωνα με τον Τζόζεφ.

Ο ισχυρισμός ότι ήταν προσκεκλημένος στο σπίτι

Ο Χέμινγουεϊ υποστήριξε ότι είχε προσκληθεί στο σπίτι, όμως οι Αρχές δεν εντόπισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε κάποια προϋπάρχουσα σχέση. Παρότι το θύμα γυναίκα δεν γνώριζε αυτόν τον άνδρα, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε αν οι δύο άνδρες γνώριζαν ο ένας τον άλλον, αν γνώριζαν ο ένας τον άλλον καθόλου», δήλωσε ο Τζόζεφ.

Ο Χέμινγουεϊ εντοπίστηκε από αστυνομικό σκύλο σε γειτονικό σπίτι, όπου βρέθηκε με κοψίματα στα χέρια του, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο φερόμενος ως δράστης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία, βαριά επίθεση, διάρρηξη και παράνομη είσοδο.

Ποιος ήταν ο Δρ. Ίντρις Έβανς

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε η New York Post, ο Χέμινγουεϊ είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς χρηματική εγγύηση μετά από σύλληψη τον Ιούλιο για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο.

Ο Δρ. Ίντρις Έβανς ήταν γιατρός και συνδιευθυντής Ιατρικής του Παιδιατρικού Νοσοκομείου UPMC του Πίτσμπουργκ, στην ομάδα παιδιατρικών διακομιδών, καθώς και επίκουρος καθηγητής Εντατικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, σύμφωνα με το διαδικτυακό βιογραφικό του.

«Η κοινότητα του UPMC και του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ είναι βαθιά θλιμμένη από την τραγική απώλεια του Δρ. Ίντρις Έβανς, γιατρού παιδιατρικής εντατικής θεραπείας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο UPMC του Πίτσμπουργκ και επίκουρου καθηγητή Εντατικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ», ανέφερε το UPMC σε δήλωσή του στο WPXI.

«Ο Δρ. Έβανς ήταν αφοσιωμένος φροντιστής και πολύτιμο μέλος των κοινοτήτων του νοσοκομείου και του πανεπιστημίου μας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και τους συναδέλφους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους».